Bürgermeister Ludwig und WKW-Chef Ruck kicken für den guten Zweck

Ludwig-Ruck-Benefizturnier am Samstag, 7. September am Vienna Platz auf der Hohen Warte zugunsten in Not geratener Polizistenfamilien

Wien (OTS/RK) - Dieses Turnier hat – fast – so viel Tradition wie das Wiener Derby: Am kommenden Samstag, 7. September kicken prominent besetzte Teams aus Sport-Legenden, Medien-MacherInnen, Wirtschaft und Politik ab 14 Uhr beim Ludwig-Ruck-Benefizturnier auf der Hohen Warte. Das Team Politik wird von Bürgermeister Michael Ludwig angeführt – und geht als Titelverteidiger in das Turnier. Kapitän der Wirtschafts-Elf ist Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck. Das Charity-Match wird seit 1992 ausgetragen. Dieses Jahr geht der Erlös an den Verein „Club Innenministerium“. Der Verein unterstützt in Not geratene Familien von PolizistInnen.

Auch wenn die Teams gegeneinander antreten, steht am Platz doch das Miteinander im Mittelpunkt, betonte der Bürgermeister bei der Präsentation des Turniers heute, Mittwoch, im Roten Salon des Rathauses. „Bei unserem Turnier geht es um den Spaß am Spiel, und vor allem darum, Menschen zu unterstützen, die sich tagtäglich für die Sicherheit und das Wohl der Wienerinnen und Wiener einsetzen.“

„Es ist mittlerweile eine schöne Tradition, dass sich vier prominent besetzte Teams am Samstag die Fußballschuhe schnüren um neben dem sportlichen Wettkampf auch zusammen etwas für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, zu tun“, sagt WKW-Chef Walter Ruck.

Anpfiff für das Auftakt-Match des Ludwig-Ruck-Turniers auf der Hohen Warte (19., Klabundgasse 11) ist am Samstag, 7. September um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

