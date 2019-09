Ludwig-Ruck-Benefizturnier: Fußball rollt für den guten Zweck

Vier prominent besetzte Teams kicken am Samstag, 7. September, auf der Hohen Warte zu Gunsten von in Not geratenen Polizistenfamilien.

Wien (OTS) - Einmal mehr rollt der Fußball für den guten Zweck auf der Hohen Warte. Am kommenden Samstag, 7. September ab 14 Uhr geht das Ludwig-Ruck-Benefizfußballturnier über die Bühne zu dem Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck sehr herzlich einladen.

„Es ist mittlerweile eine schöne Tradition, dass sich vier prominent besetzte Teams am Samstag die Fußballschuhe schnüren um neben dem sportlichen Wettkampf auch zusammen etwas für Menschen, die unsere Hilfe brauchen, zu tun. Mit unserem gemeinsamen Fußball-Turnier unterstützen wir heuer in Not geratene Polizistinnen und Polizisten sowie ihre Familien“, sagt WK-Wien-Präsident Walter Ruck.

„Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler beweisen uns immer wieder, dass mit Ruhe, Ausdauer, Gelassenheit und einer ordentlichen Portion Wille außergewöhnliche Leistungen erbracht werden können. Deshalb geht es bei unserem Turnier nicht nur um den Spaß am Spiel, sondern auch darum, Menschen zu unterstützen, die sich tagtäglich für die Sicherheit und das Wohl der Wienerinnen und Wiener einsetzen“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig.

Vier Teams aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur sowie Medien spielen heuer zu Gunsten des Vereins „Club Innenministerium“. Der Eintritt ist frei.

