Start in den „okidoki“-Herbst ab 7. September in ORF 1

Neues von „Schmatzo – Kochen mit WOW“, „Tolle Tiere“, „1, 2 oder 3“ und „Helmi“

Wien (OTS) - Schulstart heißt auch Start in den „okidoki“-Herbst mit neuem Programm: Ab Samstag, dem 7. September 2019, gib es wieder viel Spaß, Spiele sowie die besten Tipps und Trends bei „Hallo okidoki“ (ab 8.00 Uhr) mit Christina Karnicnik oder Robert Steiner und Kater Kurt. Außerdem stehen immer sonntags um 8.45 Uhr 16 neue Folgen von „Schmatzo – Kochen mit WOW“ mit Szenekoch Alexander Kumptner auf dem „okidoki“-Programm und mehr neue „Tolle Tiere“ sind ebenfalls immer sonntags um 8.25 Uhr in ORF 1 anzutreffen. Ab 7. September heißt es wieder „Augen auf, Ohren auf: Helmi ist da!“: Immer samstags um 7.55 Uhr sorgen Helmi und Sokrates in insgesamt vier neuen Folgen wieder für mehr Sicherheit im Verkehr und Haushalt. Auftakt macht die Folge „Stehen + schauen = sicher“. Und immer samstags um 9.35 Uhr gibt es neuen Ratespaß bei „1, 2 oder 3“.

Start in die Herbstsaison: „Hallo okidoki“ (Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, ab 8.00 Uhr, ORF 1)

Jeden Samstag und Sonntag ab 7.25 Uhr bieten Christina Karnicnik oder Robert Steiner und Kater Kurt bei „Hallo okidoki“ ein spannendes und informatives Unterhaltungsprogramm und auch für die Kinder zu Hause heißt es wieder: Mitmachen, Mitspielen und Mitreden! Jedes „Hallo okidoki“-Wochenende bietet neue Spiele, tolle Preise und spannende Mitmachaktionen sowie neue Trend-, Buch-, Film-, und Spieltipps. Am Samstag und Sonntag, dem 7. und 8. September, möchte Kater Kurt für Christina Karnicnik noch ein bisschen Sommer ins Wohnzimmer holen. Ob ihm das gelingt? „Hallo okidoki“ stellt außerdem drei coole Apps für den Schulstart sowie das Buch „Mission Schulstart“ vor. Außenreporter Christoph ist auf der Suche nach einem echten Goldschatz und Außenreporterin Melly möchte herausfinden, ob sie das Zeug dazu hat, Bademeisterin zu werden.

Neue Folgen „Schmatzo – Kochen mit WOW“ (Sonntag, 8. September, 8.45 Uhr, ORF 1)

In der ersten neuen Folge des „okidoki“-Kochformats dreht sich alles um die Zutat Ingwer. Ingwer ist eine Wurzel und eine Vitaminbombe – und Alex liebt sie. Deshalb hat er sich etwas Besonderes überlegt:

die Kids sollen das heutige Thema bei einer Blindverkostung erraten.

Mehr neue „Tolle Tiere“ (Sonntag, 8. September, 8.25 Uhr, ORF 1)

Zooforscher Esther und Festus bekommen von Kater Kurt einen schwierigen Auftrag: Was steckt hinter dem geheimnisvollen Gegenstand und was wird damit im Zoo gemacht? Das tollste Tier des Tages ist größer als ein Strauß, seine Eier sind aber winzig klein. Endlich geschlüpft wächst es nicht in die Höhe, sondern nur in die Länge. Zum Staunen findet Tierpflegerin Inez die Nacktmulle, auch wenn sie ihr manchmal viel Arbeit bereitet. Und Kater Kurt zeigt, wie man Schmetterlingen mit Wildblumen in Gärten und in der Stadt eine Freude machen kann. Das tolle Tier von Lara hört auf den Namen Miss Piggy und ist ein besonders zutrauliches Schwein.

Neues von „1, 2 oder 3“: „Auf Wanderschaft“ (Samstag, 7. September, 9.35 Uhr, ORF 1)

Moderator Elton und die einzige Robbe der Welt, die wirklich gut zu Fuß ist: Piet Flosse! „1, 2 oder 3“ schaut sich genauer an, welche Menschen mit welchen Berufen sich gerne auf Wanderschaft begeben. Zu Besuch sind drei Handwerkerinnen, die schon eine Weile unterwegs sind: Modistin bzw. Hutmacherin Linda, Tischlerin Bätzy und Schmiedin Helena. Alle drei tragen Hüte und eine etwas ungewöhnliche Kleidung. Das ist Pflicht, wenn man auf der Walz – auf der Wanderschaft – ist. Es geht aber nicht nur um die Menschen auf Wanderschaft sondern auch um Dinge, die selbst wandern können, zum Beispiel Dünen. Wie man eine Düne vom Wandern abhalten kann, will Elton von Passanten auf der Straße wissen.

