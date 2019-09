ORF SPORT + mit den Tennis US Open und der Fußball-U21-EM-Qualifikation

Weiters am 5. September: Eishockey-Champions-League sowie die ÖFB- und Golf-Pressekonferenzen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 5. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von den Tennis US Open (Match of the day 11 Semifinale Damen, Highlights Match of the day 10 um 8.00 Uhr), von der ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Lettland um 12.15 Uhr, von der Pressekonferenz zu den Golf Murhof Legends – Austrian Senior Open mit Markus Brier um 11.30 Uhr, vom Fußball-U21-EURO-2021-Qualifikationsspiel Andorra – Österreich um 17.50 Uhr und vom Eishockey-Champions-League-Spiel Moser Medical Graz 99ers – Frölunda Indians um 20.15 Uhr sowie die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die Vorbereitungen auf die Murhof Legends – Austrian Senior Open vom 27. bis 29. September im GC Murhof laufen auf Hochtouren. ORF SPORT + zeigt die Pressekonferenz am 5. September mit Markus Brier (zweifacher Turniersieger auf der European Tour), Richard Austin (Teaching-Pro GC Murhof und Murhof-Legends-Teilnehmer), Niki Zitny (ÖGV-Sportdirektor), Kurt Klein (Präsident Steirischer Golfverband) und Gerald Stangl (Turnierorganisator) live aus Frohnleiten.

ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Pressekonferenz vor dem EM-Qualifikationsspiel Spiel Österreich – Lettland am 5. September live aus Salzburg. Reporter ist Andreas Felber.

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam startet mit dem Auswärtsspiel in Andorra am 5. September in die Qualifikation für die EURO 2021. Kommentator ist Michael Bacher.

Österreich ist in der Champions Hockey League 2019/20 mit den Graz 99ers, den Vienna Capitals und dem EC KAC Klagenfurt vertreten. Die Moser Medical Graz 99ers treffen in Gruppe H auf die Frölunda Indians (Schweden), auf Mountfield HK (Tschechien) und auf die Cardiff Devils (Wales). Kommentator ist Daniel Warmuth, für Analysen sorgt Peter Znenahlik.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison, wird 2019 vom 26. August bis 8. September ausgetragen. ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Co-Kommentator fungiert Alexander Peya.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 4. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at