Den Herbst genießen auf der DDSG-Flotte

Wien (OTS) - Der Sommer neigt sich langsam seinem Ende zu und der Herbst schickt seine Vorboten. Genau die richtige Zeit, um Wien einmal anders zu erleben und zwar vom Wasser aus. Die Flotte der DDSG liegt bereit und wartet mit vielen Highlights auf die Wienerinnen und Wiener aber auch auf die Gäste aus aller Welt, die unsere Stadt besuchen. Die Themenauswahl fällt allerdings nicht ganz so leicht, da es ein mannigfaltiges Angebot auf den Schiffen der DDSG gibt, gepaart mit einer guten Kulinarik.

Musik, Oktoberfest und Co

Erleben Sie die besondere Atmosphäre auf einem Schiff mit unterschiedlichsten Musikrichtungen. Der Bogen spannt sich von Rat Pack über die Musik der 70er und 80er bis hin zum Schlager und natürlich dürfen die Wiener Lieder auch nicht fehlen. Neben den musikalischen Themenfahrten erfreuen sich selbstverständlich auch das Oktoberfest, die „Stürmischen Herbstschmankerl“ und der „Admiralsbrunch“ sehr großer Beliebtheit. Ein Blick auf den Fahrplan der DDSG-Flotte lohnt sich immer, da gibt es zahlreiche Highlight zu entdecken. Spannend sind aber auch die vielen City Cruise Fahrten, die den Blick auf die Stadt vom Wasser aus bieten. Tolle Bauwerke, urbane Architektur und auch die Graffiti-Kunst ziehen vorbei. Werke von internationalen und nationalen Künstlern kann man bei der „Street Art River Cruise“ bestaunen und ein Experte erzählt Wissenswertes aus dieser Kunstszene dazu.

DDSG Blue Danube – Modern und vielfältig

Die DDSG Blue Danube als größtes Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs zeichnet sich nicht nur durch eine hohe nautische Kompetenz auf der Österreichischen Donau aus, sondern beschreitet auch immer wieder neue Wege im Sinne der Serviceorientierung für die Gäste an Bord, wie die Zertifizierung „Betreutes Reisen“ einmal mehr beweist. Mit den sechs DDSG-Schiffen auf der Donau wird nicht nur die Linienschifffahrt in Wien und der Wachau betreiben, angeboten werden auch mehr als 200 Themenfahrten. Über 320.000 Passagiere erfreuen sich jährlich an Bord eines der DDSG-Schiffe über das Cruisen auf der Donau, die Kulinarik sowie das mannigfaltige Angebot rund um das Thema Schifffahrt. Verantwortlich dafür, dass alles glatt läuft, sind rund 70 Mitarbeiter, die sich auf und neben den Schiffen um alle Belange im Sinne der Gäste kümmern. Um auch in Zukunft den hohen Standard der nautischen Mitarbeiter gewährleisten zu können, bildet die DDSG Blue Danube laufend 15 Lehrlinge im Berufsfeld Binnenschiffer aus.

