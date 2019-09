Paul Lendvai, Paul Pizzera und Otto Jaus, Cornelia Travnicek und Roland Stadler zu Gast in „Stöckl.“

Am 5. September um 23.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl.“ sind am Donnerstag, dem 5. September 2019, um 23.00 Uhr in ORF 2 Journalist Paul Lendvai, die Musiker und Kabarettisten Paul Pizzera und Otto Jaus, Autorin Cornelia Travnicek und Tourismusseelsorger Roland Stadler zu Gast bei Barbara Stöckl:

„Der Neuner ist nicht unbedingt ermutigend, aber ich bin dankbar, weil ich unverschämtes Glück hatte in meinem Leben“, sagt Journalist Paul Lendvai angesichts seines 90. Geburtstags, den er Ende August gefeiert hat. In „Stöckl.“ gibt der gebürtige Ungar Einblicke in seine Arbeit hinter den Kulissen der Macht, zeigt sich aber auch von einer ganz anderen, persönlicheren Seite.

Die beiden Senkrechtstarter der heimischen Musik- und Kabarettszene Paul Pizzera und Otto Jaus gönnen sich kaum eine ruhige Minute. „Wer nicht fühlen will, muss hören“ heißt ihr zweites Album und Bühnenprogramm, mit dem sie ab September auf Tour sind. Wie geht es den beiden Künstlern mit ihrem kometenhaften Aufstieg und wie gelingt es ihnen wieder Kraft zu tanken?

Um das Krafttanken geht es auch bei Tourismusseelsorger Roland Stadler. Als solcher kümmert er sich um die spirituellen Bedürfnisse von Pilgern und Wanderern, egal ob auf Campingplätzen, an Seen oder in den Bergen. „Beim Wandern öffnen sich die Menschen besonders gut“, so der gebürtige Steirer. Welche Geschichten haben ihn besonders berührt?

Einer ganz besonderen Geschichte hat sich Autorin Cornelia Travnicek in ihrem ersten Kinderbuch gewidmet: Ein Bub und ein Mädchen verwirklichen entgegen aller Hindernisse und Rollenklischees ihren Traum vom Eistanzen.

