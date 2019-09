13. Bezirk: Konzert „Musikalische Eskapaden 2“ am 5.9.

Wien (OTS/RK) - Die Vereinigung „Kunst- und Kulturverein Take 5“ organisiert in Kooperation mit dem ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker-Team einen festlichen Musik-Abend im Saal des Bezirksmuseums Hietzing (13., Am Platz 2). Die bewegende Veranstaltung wird am Donnerstag, 5. September, durchgeführt. Start dieses Konzerts mit dem Titel „Musikalische Eskapaden – Teil 2“ ist um 19.30 Uhr. Die charmante Sängerin Jowita Sip und der routinierte Pianist Roman Teodorowicz interpretieren ausgewählte Kompositionen von Tondichtern aus Frankreich und Polen. Von Debussy bis Paderewksi spannen die Künstler einen stimmungsvollen Melodienbogen. Eintritt: „Um eine großzügige Spende wird gebeten“. Teil 1 des dreiteiligen Programms fand im Juni statt. Für Oktober ist Teil 3 geplant. Informationen zum aktuellen Konzert im Bezirksmuseum Hietzing: Telefon 877 76 88 (Museumsleiter: Ewald Königstein). Auskünfte per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Sopranistin Jowita Sip: http://fazisi.pl/

Kunst- und Kulturverein Take 5: https://vereintake5.jimdo.com/

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Angebote im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse