GBV Zahl des Monats September

In 27,6% aller Haushalte von gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV) leben Kinder – Spitzenwert unter den Wohnungen.

Wien (OTS) - Die gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Vorreiter bei der Zurverfügungstellung von leistbarem Wohnraum für Familien mit Kindern. In mehr als einem Viertel (27,6%) aller GBV-Haushalte leben Kinder und damit in mehr als in irgendeiner anderen Form des Geschoßwohnbaus. GBVs sind damit der Garant für familienfreundliche Wohnungen in Österreichs Ballungszentren.

Die 185 gemeinnützigen Bauvereinigungen sind Unternehmen, die Wohnungen für breite Kreise der Bevölkerung zur Verfügung stellen. Sie tun dies nicht in gewinnmaximierender, sondern in gemeinwohlorientierter Weise. Ihre Geschäftstätigkeit ist durch das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) sowie ergänzende Verordnungen reguliert. GBVs verwalten derzeit über 900.000 Wohnungen, davon rund 600.000 eigene Miet- und Genossenschaftswohnungen.

