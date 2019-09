Professionelle Ladendiebinnen mit Kind unterwegs

Wien (OTS) - 03.09.2019

6., Mariahilfer Straße

Drei Frauen im Alter von 47, 32 und 24 Jahren wurden am 3. September 2019 um 14.45 Uhr in einem Geschäft in der Mariahilfer Straße vorläufig festgenommen. Zuvor entfernten die Tatverdächtigen mittels Einbruchswerkzeug die Diebstahlsicherungen bei mehreren Kleidungsstücken und verstauten die Beute in mitgebrachten, präparierten Taschen. Zwei Frauen befinden sich in Haft, die 32-Jährige, die bei der Tat ihren 2-jährigen Sohn bei sich hatte, wurde auf freiem Fuß angezeigt.

