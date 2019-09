Zum Start der NFL-Saison wird ein signierter Football von Legende Tom Brady auf willhaben angeboten

Wien (OTS) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag startet die National Football League (NFL) mit der hochkarätigen und äußerst traditionsreichen Begegnung zwischen den großen Rivalen Green Bay Packers und Chicago Bears in die Regular Season. Und es ist nicht irgendeine Saison, heuer begeht die National Football League ihr hundertjähriges Jubiläum.



Kaum jemand hat dem Football dabei im Laufe der Zeit so seinen Stempel aufgedrückt wie Tom Brady. Die Quarterback-Legende hält zahlreiche NFL-Bestmarken: Er ist aktueller Super Bowl Champion, zog mit seinen New England Patriots neunmal in den Super Bowl ein und gewann die begehrte Trophäe bereits sagenhafte sechsmal – ein Allzeit-Rekord! Viermal wurde er im Laufe seiner bisherigen Karriere zum Super Bowl MVP gewählt, so oft, wie niemand zuvor. Privat sorgte seine Hochzeit mit Topmodel Gisele Bündchen im Jahr 2009 für umfangreiche Schlagzeilen.



Auf willhaben ist für Fans jetzt ein besonderer Leckerbissen erhältlich: Ein Verkäufer aus St. Paul im Lavanttal in Kärnten bietet einen handsignierten Football von Tom Brady an. Der Verkäufer ist Sammler und trennt sich nun von einem seiner besonderen Exponate. Ein Echtheitszertifikat ist laut Anzeige vorhanden. Den Football erhält man, aufgrund einer speziell angefertigten Glasbox, UV-geschützt. Zusätzlich dabei: Ein Foto, das Tom Brady beim Unterschreiben des Balles zeigt und natürlich jede Menge Fan-Emotionen. Tom Brady und seine Patriots starten ihre Titelverteidigung übrigens am Sonntag bei den Pittsburgh Steelers. Der Preis für den handsignierten Brady-Football liegt bei € 900 und wird laut Anzeige per Versand sowie zur Selbstabholung angeboten.



Zur Anzeige auf willhaben

