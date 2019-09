Alpen.Kraft.Selfness. Stress raus – Kraft rein!

Das Gasteinertal – ein Kraftort der Natur. Gras, Moos, Wald, Wasser, Fels und Stein. Eine Region zum Eintauchen und Energietanken.

Bad Hofgastein (OTS) - Mit Achtsamkeit, Meditation, Yoga, Wellness und Naturverbundenheit kann man inmitten der ursprünglichen Berge der Hohen Tauern zurück zur Natur und zu sich selbst finden.



Finde in der Natur wieder zu dir selbst, zu neuer Harmonie und Kraft. Im Hotel Das Alpenhaus Gasteinertal in den Hohen Tauern bestimmen regenerative Aktivitäten den Alltag: Hier zählt man auf Yoga, Meditation und Selfness in der Natur. Hier ist der richtige Ort für eine Verschnaufpause vom stressigen Alltag – auf der Yogaplattform unter freiem Himmel inmitten der alpinen Bergwelt– oder wenn das Wetter nicht mitspielt – im stimmungsvollen Yogaraum des Hotels. Im Anschluss kann die Seele im Spa baumeln – und spätestens dann setzt Tiefenentspannung ein.

Das Alpenhaus Gasteinertal setzt die Wirkung von Yoga und Achtsamkeit bewusst ein, um Gäste in Balance zu bringen. Der großzügige Yogaraum in klarem alpinem Design und die Yogaplattform unter freiem Himmel sind der perfekte Ort für Yogaflows und Asanas. So beginnt der Tag kraftvoll mit einem Sonnengruß in der alpinen Bergwelt kraftvoll und klingt entspannt bei einer Meditation zum Sonnenuntergang aus.

Auch außerhalb besonderer Veranstaltungen – wie dem „Yogaherbst von Gastein“ mit international angesagten Yogagrößen – steht die Bewegung im Einklang mit dem eigenen Körper und der Natur bei Alpen.Kraft.Selfness- Seminaren und Yogakursen im Fokus.

DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL

Die naturverbundenen Alpen.Kraft.Selfness-Seminare, Yogakurse, Workshops mit Alfred Silbergasser unterstreichen das Besondere des Vier-Sterne-Hotels „DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL“. Mit dem 2.000 Quadratmeter großen Alpen.Veda.Spa mit Panorama-Hallenbad, Saunen, Ruheräumen und einer Sonnenterrasse mit weitläufiger Liegewiese spielt neben der geistigen, natürlich auch die körperliche Entspannung in Form von Wellness eine entscheidende Rolle.

DAS ALPENHAUS Hotels & Resorts

Unter dem Motto „...vom Leben nahe den Bergen“ bieten die "DAS ALPENHAUS HOTELS & RESORTS“ mit den Häusern in Kaprun, Katschberg und Bad Hofgastein regionale Authentizität, zeitgemäß und unkompliziert interpretiert. Ihr Alpenzuhause – gemütlich, bodenständig und regional-echt.

Rückfragen & Kontakt:

Buchungskontakt

DAS ALPENHAUS GASTEINERTAL

Kurgartenstraße 26, 5630 Bad Hofgastein, Österreich,

T +43 (0) 6432 6356, F +43 (0) 6432 8454, willkommen @ alpenhaus-gastein.at,

www.alpenhaus-gastein.at & www.alpenkraft-selfness.at



Pressekontakt

OBERHAUSER CONSULTING GmbH

Gabriele Oberhauser

Tivoli Office, Olympiastraße 17/6, 6020 Innsbruck, oberhauser @ oberhauser-consulting.at