Freiheitliche Wirtschaft (FW): Die heimische Wirtshauskultur steht vor ihrer härtesten Bewährungsprobe!

BO Krenn: Mit dem generellen Rauchverbot und ohne österreichweiten Masterplan geht das Wirtesterben in die nächste Runde!

Wien (OTS) - „Die aktuellen Sommertourismuszahlen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Gastronomie in einem gewaltigen Umbruch befindet. Keine andere Branche hatte in den letzten Jahren mit derart hohen Belastungen zu kämpfen. Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht, bürokratischer Mehraufwand bei der Allergenverordnung und die ständigen Änderungen beim Raucherschutzgesetz sind nur ein Teil der Wirtschaftshemmnisse der letzten Jahre. Mit dem generellen Rauchverbot versetzt man vermehrt der ländlichen Gastronomie den definitiven Todesstoß“, so der Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft (FW) und WKÖ-Vizepräsident, Matthias Krenn und fordert einen österreichweiten Masterplan zum Erhalt der Wirtshauskultur.

Krenn weiter: „Schon vor Jahren haben wir darauf verwiesen, dass das Wirtesterben und der Überlebenskampf vieler familiengeführter Betriebe Realität sind. Unter türkis-blau wurden zwar Entlastungsmaßnahmen und Planungssicherheit in Angriff genommen, jedoch im freien Spiel der Kräfte durch das Bekenntnis der ÖVP zum Rauchverbot wieder zunichte gemacht. Eingriffe in unternehmerische Freiheit und gesetzliche Entziehung der Geschäftsgrundlage führen langfristig zu Betriebsschließungen, Arbeitsplatzvernichtung und Verlust regionaler Wertschöpfung.“

„Wenn nun bundesländerweise Pläne ausgearbeitet werden, wie man der Gastronomie und österreichischen Wirtshauskultur unter die Arme greifen kann, dann ist vieles nicht verstanden worden. Nicht einzelne, regional begrenzte Finanzierungsmaßnahmen, Zinserleichterungen oder ähnliches sind nachhaltig, sondern es braucht einen langfristigen, österreichweiten Masterplan. Nur Wahlfreiheit, Bürokratieabbau, Erleichterungen bei Betriebsübernahmen, Steuergerechtigkeit, Entlastung des Faktors Arbeit sowie effektive Anreize und Begünstigungen für Investitionen schaffen Zukunftsperspektiven und den Erhalt der Wirtshauskultur“, skizziert Krenn vorerst die wichtigsten Punkte des Masterplans der Freiheitlichen Wirtschaft.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitliche Wirtschaft - DIE NEUE FREIHEIT

Pressesprecher Andreas Bussek

Tel: 01/4082520-16, Mobil: 0043 664 88872020

bussek @ fw.at

http://www.fw.at