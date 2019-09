SOS Mitmensch: Gegen Hass- und Hämekommentare nach Interview von Dirk Stermann

Inakzeptable Stimmungsmache gegen Menschen, die wählen wollen

Wien (OTS) - SOS Mitmensch tritt entschieden gegen Stimmungsmache, Hass und Häme auf, die sich gegen hier lebende Menschen richtet, die sich an der Demokratie beteiligen wollen. Die Menschenrechtsorganisation reagiert damit auf Hass- und Hämekommentare in Medienforen gegen Dirk Stermann, der in „Heute“ ein Interview zur „Pass Egal Wahl“-Initiative von SOS Mitmensch gegeben hat.

„Man kann anderer Meinung sein und hier lebenden Menschen das Wahlrecht vorenthalten wollen, aber respektlose Häme oder gar Hass sind inakzeptabel. Jede Rhetorik der Abwertung aufgrund der Herkunft oder der Staatsbürgerschaft verletzt die Betroffenen und ist Gift für das Zusammenleben und für unsere Demokratie“, so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak, der diesbezüglich sowohl Medien als auch die Politik in der Pflicht sieht.

„Es fällt auf, dass in Teilen der Medien und Medienforen Stimmungsmache Vorrang gegenüber Argumenten genießt. Das Mindeste ist jedoch, dass man die Personen, die vom Wählen ausgeschlossen sind, zu Wort kommen lässt“, so Pollak, der eine ernsthafte Diskussion über die Öffnung der österreichischen Demokratie für Menschen, die hier geboren wurden oder schon lange hier leben, für längst überfällig erachtet.

