Pressetermin: Heckentag 2019, Vorstellung Abholstandort Pfaffstätten

Wien (OTS) - Der Niederösterreichische Heckentag gehört zu den hochwertigsten Biodiversitäts- und Gartenaktionen in Österreich. Jährlich werden über den Verein Regionale Gehölzvermehrung bis zu 40.000 handgesammelte und gezogene niederösterreichische Gehölzraritäten ausgegeben. Blühendes Österreich, der Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken und die 17 Gemeinden dieser Region kooperieren heuer mit dem Heckentag 2019. Blühendes Österreich finanziert den einzigen Abholstandort Niederösterreichs in Kooperation mit der Marktgemeinde Pfaffstätten. Am Samstag 9. November 2019 wird Pfaffstätten der Nabel der Gartenvielfalt Österreichs. Zur Stärkung der regionalen Identität und Vielfalt wurde mit dem Bioschafhof Sonnleitner/Familie Frank der bedeutendste Weideschafbetrieb der Region ins Boot geholt. Streng limitierte Heckenpakete beinhalten Gutscheine mit ausgewählten Produkten der Fam. Frank.

Anwesende Personen:

Irene Drozdowski, Obfrau Landschaftspflegeverein Thermenlinie-Wienerwald-Wiener Becken

Renate und Erich Frank, Weideschafbetrieb Thermenlinie-Wiener Becken

Christoph Kainz, Bgm. Pfaffstätten, LAbg. NÖ

Andreas Patschka, Obmann Verein Regionale Gehölzvermehrung/Heckentag

Brigitte Wanninger, ehrenamtliche Besammlering NÖ Heckentag

Klaus Wanninger, Vorstand Verein Regional Gehölzvermehrung/Heckentag

Andreas Weiß, Geschäftsführer Biosphärenpark Wienerwald Management

Ronald Würflinger, Geschäftsführer Blühendes Österreich

Pressetermin Heckentag Abholstandort Pfaffstätten

Parkplatz Weinbergstraße Pfaffstätten, Google Maps Link zum Treffpunkt: https://goo.gl/maps/nQi4zFdUgmnaHKY49

Datum: 05.09.2019, 13:00 - 13:30 Uhr

Ort: Pfaffstätten, Weinbergstraße

Weinbergstraße , 2511 Pfaffstätten, Österreich

Url: http://www.heckentag.at

Rückfragen & Kontakt:

Klaus Wanninger, Verein Regionale Gehölzvermehrung, office @ heckentag.at ;

Ines Lemberger, Blühendes Österreich, i.lemberger @ bluehendesoesterreich.at ; 0664/88992247