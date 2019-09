Gaming Standards Association (GSA) berichtet steten Fortschritt bei der Norm TC456 des Europäischen Komitees für Normung

San Gwann, Malta (ots/PRNewswire) - Die GSA Europe mit Sitz auf Malta fungiert seit 2017 als Kontaktorganisation zum technischen Ausschuss TC456 des Europäischen Komitees für Normung. Früher in diesem Jahr wurde Mark Pace, Geschäftsführer von GSA Europe, vom CEN zur Mitwirkung in der Leitung eines Projektes zur Schaffung eines Berichtsstandards für das Online-Gaming in der Europäischen Union gewählt.

Mark Pace sagte auf dem World Gaming Executive Summit in Barcelona, dass der technische Ausschuss bei der Schaffung einer Norm zur Unterstützung der Aufsicht im Glücksspiel im Internet steten Fortschritt gemacht habe.

"Die Schaffung eines behördlichen Berichtsstandards ist für Gesetzgeber in ganz Europa wichtig und es ist mir eine Ehre, an der Seite der Kollegen von TC456 an diesem wichtigen Projekt zu arbeiten", sagte Mark Pace. "Wir bringen die gesamte technische Fachkenntnis der GSA Europe bei TC456 ein, damit eine Norm geschaffen wird, die auf dem ganzen Kontinent ohne Probleme übernommen wird."

Die GSA Europe hat in diesem Jahr bereits ihre Normentwürfe Regulatory Reporting Interface und Regulatory Data Set an CEN weitergegeben, um der Tätigkeit von TC456 zu helfen.

"Es wäre zwar zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen, bestimmte Details offenzulegen, ich kann aber sagen, dass wir engagiert an einem endgültigen Entwurf arbeiten, stetigen Fortschritt machen und damit rechnen, dass bis zum Ende dieses Jahres ein Entwurf für eine endgültige Beratung mit den TC-Mitgliedern hinausgeht", setzte er hinzu.

Die GSA Europe wurde mit dem Ziel gegründet, den regionalen Bedarf von Lieferanten, Herstellern und Betreibern im Internet und zu Lande sowie von Gesetzgebern außerhalb Nordamerikas besser zu bedienen. Es gibt für jedes Budget Mitgliedskategorien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gamingstandards.com.

Zu den Platin-Mitgliedern der GSA gehören: Aristocrat Technologies Inc.; International Game Technology (IGT); Konami Gaming Inc.; Microgaming Software Systems LTD.; NOVOMATIC AG; Playtech, (PTEC.L) & Scientific Games International (SGMS).

Zu den weiteren Mitgliedern gehören: ABARIS INC; Adlink Technology Inc.; Ainsworth Game Technology Inc.; Alphaslot; Amatic Industries GmbH; AmTote International; APEX pro gaming; Ares Way; Aruze Gaming America Inc.; Atlantic Lottery Corporation; AXES.ai; BMM Testlabs; Canadian Bank Note Company Limited; Canadian Gaming Association; Casinos Austria; ComTrade Gaming; Combination AB; Crane Payment Innovations (CPI); European Casino Association; Everi; Fortunet; Foxwoods Resort Casino; Gaming Laboratories International LLC. (GLI); Gaming Consultants International; Gaming Technologies Association; Gauselman GmbH; Genlot Game Technology Co. Ltd.; Grand Vision Gaming; Grover Gaming Inc.; Incredible Technologies; Intralot S.A. (INLr.AT); Inspired Gaming Group Ltd.; Interblock USA; JCM Global; M3 Technology Solutions LLC; Macao Polytechnic Institute; Macau Gaming Equipment Manufacturers Association; Manitoba Liquor & Lotteries Corporation; Maxgaming; Mobile Gaming Monitoring On GmbH; Multi-State Lottery Association; Nidec Sankyo Corporation; Oregon Lottery; Paltronics Australasia Pty. Ltd.; PSM Tech; PVS Australia Pty Ltd.; Quixant; Radical Blue Gaming; Random Consulting; Sega Sammy Creation Inc.; Seminole Tribe of Florida; Seoul National University of Science & Technology; Smernax Holdings Ltd.; Synergy Blue; U1 Gaming; Universal de Desarrollos Electronicos S.A.; UNLV International Gaming Institute; VEIKKAUS; Western Canada Lottery Corporation.

KONTAKT: Peter DeRaedtGaming Standards Association Paul Speirs-HernandezSteinbeck Communications

Präsident Präsident

Tel.: +1 (775) 846-4422 +1 (702) 413-4278 E-Mail: pdr @ gamingstandards.com paul @ steinbeckcommunications.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/833226/gsa_ logo_Logo.jpg