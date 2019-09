Crowe SOT feiert mit 20. Sommergesprächen stolzes Jubiläum

Velden (OTS) - Am 30. August fanden zum bereits 20. Mal die Crowe SOT Sommergespräche 2019 statt. Die Veranstaltung, die jährlich hochkarätige Referenten nach Velden am Wörthersee bringt, zählt zu einer der spannendsten im Kärntner Veranstaltungskalender.

Das 20. Jubiläum zum Schwerpunktthema „Zukunft“ unter dem Aufhänger „Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie einmal war“ bot ein höchst interessantes Programm: Referenten wie der „jüngste Gründer Österreichs“, Start-up Unternehmer und Schüler Moritz Lechner, der Philosoph Martin Liebmann sowie die deutsche Historikerin Elke Seefried, trugen vor zahlreichen Gästen im Casineum in Velden vor.

Unter der Diskussionsleitung von Crowe SOT Partnern Dr. Anton Schmidl und Mag. Andreas Maier referierten sie zu spannenden Themen wie „Die überholte Zukunft“ und die „Geschichte der Zukunft“. Im Rahmen des Nachmittagsprogramms wurde Kabarettist Thomas Maurer von Horst Peter Gross zum Thema „Zukunft – Backstage“ interviewt. Es wurde vor allem auf die Ungewissheit der Zukunft, die Schnelllebigkeit der Zeit und den Betracht der Zukunft in den vergangenen Jahren eingegangen. Zu Ehren des 20. Jubiläums wurde zudem durch die Crowe SOT ein Preis im Wert von €2.500,00, zur Spende an eine gemeinnützige Organisation, an Dr. Stephan Schulmeister verliehen.

„Wir freuen uns besonders, dass auch in diesem Jahr so viele hochkarätige Referenten und Gäste an unseren Sommergesprächen teilgenommen haben. Passend zum diesjährigen Schwerpunktthema blicken wir daher zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf das nächste Jahr.“, so Partner Mag. Andreas Maier.

„Wir sind sehr stolz darauf, bereits zum 20. Mal dieses für Velden einzigartige Format ausgerichtet zu haben. Die Crowe SOT Sommergespräche sollen eine innovative Plattform bilden, das ist und bleibt unser Erfolgskonzept“,erklärt Partner Dr. Anton Schmidl.

Über Crowe SOT:

Crowe SOT zählt zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien Österreichs und ist seit 2017 Teil des Crowe Global Netzwerks. Als achtgrößtes Beratungsnetzwerk der Welt begleitet Crowe Global mit mehr als 220 unabhängigen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in 130 Ländern seit 100 Jahren multinationale Klienten. Das Netzwerk beschäftigt weltweit 36.540 Mitarbeiter.

