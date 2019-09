FPÖ-Pisec: „Kaum ist die FPÖ nicht mehr Teil der Bundesregierung werden schon Steuererhöhungen in Angriff genommen"

Wien (OTS) - „Kaum ist die FPÖ nicht mehr Teil der Bundesregierung werden schon Steuererhöhungen in Angriff genommen - diesmal eine Börsenumsatzsteuer, auch Finanztransaktionssteuer genannt, die in den 1990er Jahren zurecht vom damaligen SPÖ-geführten Ministerium abgeschafft wurde“, so heute der Obmann der Freiheitlichen Industrie und FPÖ-Industriesprecher Bundesrat MMag. Reinhard Pisec.

„Es sollte eigentlich der jetzigen Expertenregierung hinlänglich bekannt sein, dass Unternehmen für ihr ‚Working Capital‘ eine Finanzierung benötigen, die entweder über Bankkredite oder über die Börse als Eigenkapital aufgebracht werden kann. Es ist absolut kontraproduktiv, dass die von der ÖVP an der Leine geführte Bundesregierung einen Beweis eindeutiger Wirtschaftsfeindlichkeit abliefert, indem sie diese Form von Steuer nun wieder aus der Mottenkiste holt“, sagte Pisec.

„Österreichs Wirtschaft muss in jeder Hinsicht unterstützt werden, weil damit auch viele Arbeitsplätze verbunden sind. Jeder zehnte Arbeitsplatz stammt von einem börsennotierten Unternehmen. Der Finanzplatz Österreich muss so gestaltet sein, dass neue und junge Unternehmen angezogen und nicht durch eine sinnlose neue Steuer vertrieben werden. Alleine die Administration wird mehr Geld kosten, als sie dem Staat einbringt“, erklärte Pisec.

„Interessant ist, dass in dem europäischen Klub von gerade einmal zehn Ländern (statt der EU-28) überwiegend jene dabei sind, die hochverschuldet sind. Staatsanleihen, die für das Stopfen des Budgetdefizite benötigt werden, werden aus dieser Finanztransaktionssteuer interessanterweise herausgenommen. Das Staatsbudget auf Kosten österreichischer Privatunternehmer zu sanieren, ist nicht nur unfair gegenüber der Privatwirtschaft und deren Leistungsträgern, sondern auch der Prosperität der österreichischen Wirtschaft und damit für das Wirtschaftswachstum schädlich“, erklärte der FPÖ-Industriesprecher.

„Stattdessen wäre eine Politik angebracht, die zu vermehrten Unternehmensansiedelungen führt. Aktien sind dabei Investitionen für das Eigenkapital und sind bereits durch Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer genügend belastet. Im Zuge des britischen Brexit wäre es notwendig, dass der Finanzplatz Österreich für neue und junge Unternehmen attraktiver wird. Die potenzielle Einführung einer neuen Steuer zeigt auch auf, was Österreichs Wirtschaft mit einer ÖVP-Regierung ohne FPÖ-Beteiligung erwarten kann“, betonte Pisec.

