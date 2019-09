100 Tage Europawahl: Polit-X launcht Analysetool für EU-Politik

Berlin (ots) - Polit-X hat ein neues Online-Analysetool gelauncht, mit dem die Politik aus Brüssel leicht erfassbar gemacht wird. Polit-X fungiert als Metasuchmaschine für alle relevanten Quellen auf EU Ebene. Das Tool ermöglicht es Verbänden und Unternehmen erstmals, frühzeitig von politischen Entwicklungen der verschiedenen EU Institutionen zu erfahren.

Polit-X EU bietet eine Stakeholder-Analyse nach deutschen Parteien, europäischen Fraktionen und Ländern. Zudem können User damit eine Analyse aller europäischen Institutionen durchführen, EU-Initiativen mit Statusupdates monitoren und Gesetzgebungsprozesse mit einer Gesetzesampel beobachten. Plus: das Online-Tool kann Trends in der EU Politik selbständig analysieren.

Die Onlineplattform Polit-X analysiert die Arbeit aller 751 Mitglieder des Europäischen Parlaments ad hoc und individuell nach Themen, die die Kunden vorgeben. Als Arbeitssprachen bietet Polit-X Englisch und Deutsch an. Zudem hat das Polit-X-Expertenteam aus Politikwissenschaftlern und Entwicklern die Prozesse und Initiativen aller EU-Institutionen in ihre interagierenden Workflows zerlegt und so aufbereitet, dass die Software eine Vielzahl von Alert-Funktionen ausführen kann.

Heiko Schnitzler, Gründer und Geschäftsführer von Polit-X: "Anlass für den Launch war die Marke '100 Tage Europawahl'. Wie schon bei unserem erfolgreichen Politik-Analyse-Tool für Deutschland, zentralisiert Polit-X alle Informationen der EU-Institutionen. Polit-X ist in Deutschland seit Jahren etabliert. Wir haben nun auf Anfragen namhafter Kunden reagiert, die auch Vorgänge in der EU auf dem Schirm haben müssen. Durch die Verbindung unseres Analysetools mit digitaler Übersetzungssoftware, können wir, Sprach- und Ländergrenzen zu überwinden und unser Know-how auch auf europäischer Ebene anzubieten. Wir sind stolz, mehr Transparenz in die komplizierten und komplexen EU-Prozesse bringen zu können."

Zusatzanwendungen wie Stakeholderanalyse mit den Parteien aller anderen europäischen Länder und ein Abgeordnetentracker-Widget sind noch im laufenden Jahr geplant. Polit-X EU kann im Paket mit anderen Polit-X Produkten oder einzeln in Deutsch und Englisch bezogen werden.

