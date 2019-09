FPÖ-Belakowitsch: „Forderungen Rendi-Wagners zu OP-Wartezeiten dürften ironischer Natur sein“

„OP-Warteliste des Wiener Krankenanstaltenverbunds ergibt durchschnittliche Wartezeit von 118 Tagen unter SPÖ-Verantwortung“

Wien (OTS) - „Skurril muten die Forderungen der SPÖ-Obfrau Rendi-Wagner an, wenn diese Verkürzungen auf Operations-Wartezeiten schaffen möchte. So soll es höchstens 90 Tage bis zur OP dauern dürfen. Das verblüffende daran ist wohl, dass im roten Wien laut der OP-Liste das KAV durchschnittlich 118 Tage zu warten sind. Die Dauer variiert freilich vom Minimum an 60 bis zum Maximum von 173(!) Tagen, also fast einem halben Jahr“, erklärte die freiheitliche Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch.

„An diesem Beispiel sieht man, dass die SPÖ, dort wo sie regiert und Verantwortung trägt, in der Gesundheits- und Sozialpolitik nichts richtig macht, denn hier hätte man schon längst regulierend eingreifen können – hat man aber nicht. Stattdessen träumt man davon, wie man Kassen-Vertragsärzte nach kommunistischem Vorbild drangsalieren kann. Denn anders kann man es nicht beschreiben, wenn diesen ihr Terminplan vorgeschrieben werden soll“, betonte Belakowitsch.

„Um die Fehler der sozialistischen Gesundheitspolitik an den Fingern aufzählen zu wollen, müsste man mittlerweile so viele Arme wie ein Octopus haben. Fast täglich wird ein neuer Missstand aufgedeckt und das rote Pfründesystem wird immer sichtbarer – alles auf Kosten der Patienten“, so die Wiener Spitzenkandidatin der FPÖ.

