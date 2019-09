Arbeiten an Landesstraße B 11 zwischen Biedermannsdorf und Achau abgeschlossen

Fahrbahn saniert und ausgebaut

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Landesstraße B 11 zwischen Biedermannsdorf und Achau wurde in den vergangenen Wochen generalsaniert und ausgebaut. Dabei wurde die Fahrbahn im Freilandbereich beim Golfclub Wien-Achau auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern erneuert. Abschließend erfolgte das Aufbringen der Bodenmarkierung, weiters wurde das Bankett dem Neubestand angepasst. Die Landesstraße B 11 ist in diesem Bereich mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von etwa 7.800 Fahrzeugen am Tag belastet.

Die Kosten für die Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 530.000 Euro und werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Arbeiten führte die Firma Swietelsky aus Trumau durch. Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko meinte kürzlich bei der Baufertigstellung: „Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz. Vorrangiges Ziel ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sicher an ihr Ziel kommen.“

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse