FW-Wien-Baron: "Lehre light" für Asylwerber ist ein absolutes "no go"

Altes-Volkspartei-Umfeld mit grüner Flüchtlingspolitik

Wien (OTS) - Der Vorschlag des ÖVP- nahen Vereins „initiative zukunft.lehre.österreich“ Asylwerbern eine "Lehre light" zu ermöglichen, zeigt die Geisteshaltung der ÖVP in dieser Frage. Durch die Hintertür sollen die jungen Asylwerber in Österreich legalisiert werden. Unvorstellbar ,dass so etwas von einer österreichisch-patriotischen Partei angedacht wird. Diese Form der Aufweichung unseres hohen Ausbildungsstandes in Österreich muss auf das aller schärfste bekämpft werden, erklärt der Obmann der freiheitlichen Wirtschaft Wien, LAbg. Karl Baron.

„Das käme einer Bankrotterklärung der österreichischen Ausbildungsrichtlinien gleich und sei ein Schlag ins Gesicht aller Lehrlinge die sich der mühsamen Ausbildung in ihren Berufen unterziehen. Viel mehr verlange ich, von den Verantwortlichen der Wirtschafts- und Arbeiterkammern in Österreich eine klare Aufwertung der Lehrberufe in Österreich. Den der Spruch ‚Handwerk hat goldenen Boden‘ darf sich durch solche unsinnigen Initiativen nicht ad absurdum führen.“ Baron abschließend.

