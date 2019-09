Heinisch-Hosek: Gute Gesundheitsversorgung in der Nähe ist für Frauen sehr wichtig

SPÖ will Gesundheitszentren ausbauen und Wartezeiten verkürzen – Arbeitsbedingungen und Entlohnung in der Pflege verbessern

Wien (OTS/SK) - „Gute Gesundheitsversorgung in der Nähe ist für Frauen, die oft nicht über das Familienauto verfügen, sehr wichtig“, sagte heute SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. SPÖ-Vorsitzende und Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner hat heute ein umfassendes Konzept vorgelegt, das unter anderem eine Termingarantie, den Ausbau von Gesundheitszentren und bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Entlohnung in der Pflege umfasst. ****

Die SPÖ setzt sich für einen raschen Ausbau der Gesundheitszentren in ganz Österreich ein. In diesen „Ambulanzen ums Eck“ werden verschiedene Gesundheitsberufe miteinander vernetzt. Dabei geht es nicht nur um die Behandlung von Krankheiten, sondern auch um Beratung und Prävention. Für die PatientInnen bedeutet das auch längere Öffnungszeiten und kürzere Wartezeiten.

Volle Unterstützung kommt von den SPÖ-Frauen auch für bessere Arbeitsbedingungen und eine höhere Entlohnung für Pflegekräfte. „Das ist ein wichtiges Thema bei unseren Frauengesundheitstagen, die wir derzeit in ganz Österreich veranstalten“, so Heinisch-Hosek. „Es braucht eine Neubewertung von Arbeit und ein gesellschaftliches Umdenken“, so die SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende. (Schluss) ls/mp

