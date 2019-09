Hacker: SPÖ-Maßnahmen-Mix wird Wartezeiten bei Kassenärzten deutlich verkürzen

Wien (OTS/SPW) - „Das heute von SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner vorgestellte Maßnahmenpaket zur Verkürzung der Wartezeiten bei KassenärztInnen wird rasch Wirkung zeigen“, ist Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker überzeugt. „Pamela Rendi-Wagner greift damit ein brennendes Problem auf, das sehr viele Menschen beschäftigt. Mit ihren Vorschlägen wird die Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich wieder deutlich an Attraktivität gewinnen“, so Hacker. Eine zentrale Terminkoordination über die telefonische Gesundheitsberatung 1450 garantiert nicht nur eine erste kompetente Auskunft und damit zielgerichtete Steuerung, sondern auch effektive Terminvereinbarung, da über diese zentrale Stelle die Kapazitäten der Kassen-Ordinationen im Umfeld der PatientInnen rasch erhoben und punktgenau Termine angeboten werden können.

Die von Rendi-Wagner beschriebenen Anreize, um mehr ÄrztInnen für das Fach der Allgemeinmedizin zu gewinnen und im Land zu bleiben, bezeichnet der Wiener Gesundheitsstadtrat als zielführend. „Es ist hoch an der Zeit leistungsorientierte und zeitgemäße Honorarvereinbarungen abzuschließen, ebenso der Ausbau der Lehrstühle für Allgemeinmedizin“, so Hacker. In Wien ist die Zahl der Kassenärzte in den letzten 15 Jahren spürbar gesunken, obwohl die Bevölkerung in diesem Zeitraum deutlich gewachsen ist. „Wir müssen durch gezielte Anreize hier wieder eine Umkehr der Entwicklung erreichen.“

Dazu zählt Hacker auch die Forcierung des Ausbaus der Primärversorgungseinheiten. „Wir haben in Wien erst vorige Woche ein PVE in Meidling eröffnet. Die multiprofesionelle Ausrichtung dieser Primärversorgungseinheit zeigt uns den Weg in die Zukunft des niedergelassenen Bereichs – Wien wird diesen Weg konsequent weiter beschreiten“, so Hacker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien