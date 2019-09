Partei JETZT – Liste Pilz: Start der Wahlkampftour

Wien (OTS) - Liebe VertreterInnen der Presse,

Peter Pilz und das Team JETZT gehen auf eine Tour durch Österreich. Das Team sind Maria Stern, Daniela Holzinger-Vogtenhuber, Susanne Giendl, Nadja Helmy, Golaleh Ebenhöchwimmer, Martin Balluch, Gabriele Faller und Rudolf Mang.





An folgenden Terminen machen sie in den Bundesländern Station:

05.09.19 St. Pölten Rathausplatz 10 – 11 Uhr

06.09.19 Graz Karmeliter Platz ab 10 Uhr

07.09.19 Klagenfurt Alter Platz/Pestsäule ab 9 Uhr

Es gibt ein Rahmenprogramm mit einer Bühne, Reden und Aktionen von Polit-AktivistInnen und TierschützerInnen. So weit, so normal. Aber wir zeigen auch das System Kurz in all‘ seiner verdorbenen Prächtigkeit:

Mit einer Ibiza-Bar, wo Sie sich Ihre Drinks mit Geld aus einem Schmiergeld-Drucker selbst fabrizieren können. Genießen Sie:

KTM-Radler 436.563 Euro

Novomatic-Apfel 100 x Lebenslaufauffrischer

Heidi-Horten-Tomate 49.000 Euro

12-Stunden-Ortner-ACE 1.000.000 Euro

Strache-Wasser 1 Oligarchin

Machen Sie Selfies in der Ibiza-Fotobox mit Liegestühlen und geschredderten Festplatten. Und bedauern Sie die Opfer des System Kurz: In in einer transparenten Kugel stehen die PensionistInnen, arme AlleinerzieherInnen und ihre Kinder, ArbeitnehmerInnen, BeitragszahlerInnen - eben alle, die die Zeche der gekauften Politik zahlen müssen.







Rückfragen & Kontakt:

partei.jetzt

Karin Spitra

0664 - 538 0278

karin.spitra @ partei.jetzt

https://partei.jetzt