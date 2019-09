ORF SPORT + mit den Tennis US Open

Am 4. September im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Mittwoch, dem 4. September 2019, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung von den Tennis US Open (Match of the day 10, Spiel wird kurzfristig ausgewählt, Highlights Match of the day 9 um 8.00 Uhr), die Höhepunkte von den Erzberg Adventure Days 2019 um 19.00 Uhr, vom Vienna City Marathon 2019 um 20.15 Uhr und von der FIA World Rallyecross Championship Frankreich 2019 um 22.00 Uhr, „Formula E Street Racers“ um 19.30 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Die US Open, das vierte Grand-Slam-Turnier der Saison, wird 2019 vom 26. August bis 8. September ausgetragen. ORF SPORT + überträgt das Spiel des Tages jeweils live. Dieses Spiel wird kurzfristig ausgewählt. Ebenfalls live in ORF SPORT + zu sehen sind die beiden Semifinalspiele der Herren, ein Semifinale der Damen sowie beide Finalspiele. Kommentator ist Oliver Polzer, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Alexander Peya.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ oder das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

https://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 3. September, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at