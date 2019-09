„80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“: Insgesamt 2,5 Millionen für ORF-TV-Zeitgeschichteschwerpunkt am Wochenende

U. a. mit „Menschen & Mächte“-Doku „Blutiges Edelweiß“, zwei Live-Sondersendungen, „Universum History“ und „dokFilm: Kulenkampffs Schuhe“

Wien (OTS) - Im Rahmen des umfangreichen ORF-Zeitgeschichteschwerpunkts „80 Jahre Beginn Zweiter Weltkrieg“ erinnerten von Freitag, dem 30. August, bis Sonntag, den 1. September 2019, zahlreiche Sendungen in ORF 2 an den Krieg, der die Welt veränderte: Insgesamt erreichten die „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Blutiges Edelweiß“, die beiden Live-Sondersendungen aus dem ORF-Newsroom, ein „Universum History“ über die von der Gestapo gejagte neuseeländische Reporterin Nancy Wake, der vom ORF kofinanzierte Murnberger-Film „Mein bester Feind“ und der preisgekrönte „dokFilm: Kulenkampffs Schuhe“ 2,5 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, das entspricht 33 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis).

Bis zu 507.000 Seher/innen sahen am 1. September die von Tarek Leitner moderierte „Menschen & Mächte“-Live-Sondersendung mit den Studiogästen Hugo Portisch und Manfried Rauchensteiner, die um 20.15 Uhr in ORF 2 den Fokus auf den Krieg in Europa, der Sowjetunion und den USA legte. Im Durchschnitt erreichte die Sendung 434.000 Seher/innen bei 14 Prozent Marktanteil. Robert Gokls „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Blutiges Edelweiß“ über österreichische Gebirgsjäger im Zweiten Weltkrieg erzielte am 30. August (21.20 Uhr) einen Spitzenwert von 416.000 Sehern (im Schnitt: 318.000, 14 Prozent MA). Durchschnittlich 215.000 (21 Prozent Marktanteil) verfolgten am 31. August um 17.05 Uhr die nachmittägliche Live-Sondersendung mit Tarek Leitner über die Kriegsereignisse in den Bundesländern. Erfreulich hoch dabei auch das Interesse des jüngeren Publikums mit 19 Prozent Marktanteil bei den 12- bis 29-Jährigen.

ORF III Kultur und Information widmet sich im Rahmen eines insgesamt dreiwöchigen „zeit.geschichte“-Schwerpunkts ebenfalls mit zahlreichen Dokus dem Kriegsbeginn vor 80 Jahren und erreichte damit am 1. September eine Tagesreichweite von rund 900.000 Seherinnen und Sehern.

Die Sendungen des Schwerpunkts sind auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) – vorbehaltlich vorhandener Online-Lizenzrechte – im Rahmen eines Themencontainers in der Rubrik „Im Fokus“ nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar. In der Rubrik „History“ wird darüber hinaus das neue Videoarchiv „80 Jahre Zweiter Weltkrieg – Die dunkelste Zeit des 20. Jahrhunderts“ bereitgestellt. Das ORF.at-Netzwerk gestaltete im Gedenken an den Zweiten Weltkrieg u. a. Storys auf news.ORF.at (Vollformat) und science.ORF.at. Der ORF TELETEXT informierte über Gedenkveranstaltungen und lieferte Programminfos zum ORF-Schwerpunkt.

