„CIRCULAR FLOWS: The Toilet Revolution!“ kommt nach Wien

Österreich-Beitrag zur XXII Triennale di Milano wird im Rahmen der "VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019" im MAK gezeigt

Wien (OTS) - „CIRCULAR FLOWS: The Toilet Revolution!“, der mit dem silbernen „Black Bee Award“ ausgezeichnete österreichische Beitrag zur XXII Triennale di Milano (1. März – 1. September 2019) des Designstudios EOOS (Martin Bergmann, Gernot Bohmann und Harald Gruendl) wird im MAK gezeigt. Als Collateral Project der „VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019: SCHÖNE NEUE WERTE. Unsere Digitale Welt gestalten“ ist er im MAK FORUM (10. September – 6. Oktober 2019) zu sehen und steht auch im Fokus der DESIGN NITE im MAK (1. Oktober 2019, im Rahmen der VIENNA DESIGN WEEK). In „CIRCULAR FLOWS: The Toilet Revolution!“ präsentiert EOOS den Prototyp einer Toilette zur Urin-Separation. Die „Urine Trap“ bietet eine revolutionäre Designlösung für die Verschmutzung unserer Gewässer durch Stickstoff, eines der drängendsten Umweltprobleme unserer Zeit.

Der vom Bundeskanzleramt Österreich geförderte und vom MAK beauftragte Österreich-Beitrag knüpfte unmittelbar an das Thema der diesjährigen Triennale – „Broken Nature“ – an. Die Triennale lenkte den Blick auf die Rolle von Design und Architektur beim Verstehen und Reparieren einer Welt, deren natürliche Ressourcen und Regenerationsfähigkeit ausgebeutet sind. Diese Themen werden auch in der "VIENNA BIENNALE FOR CHANGE 2019" diskutiert, unter anderem in der Ausstellung „KLIMAWANDEL! Vom Massenkonsum zur nachhaltigen Qualitätsgesellschaft“, einer Kooperation des MAK und des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus (MAK DESIGN LAB, 29. Mai – 6. Oktober 2019).

„CIRCULAR FLOWS: The Toilet Revolution!“ demonstriert in einer multimedialen Installation (Animation und Grafik: Process Studio, Wien), welchen Beitrag die Urin-Separationstoilette zur Wahrung der ökologischen Grenzen unserer Erde leisten kann. Die "Urine Trap" von EOOS macht es möglich, Urin in einer herkömmlichen Spültoilette für NutzerInnen unauffällig abzutrennen. Neben anderen Nährstoffen beinhaltet Urin rund 80 % des im Abwasser enthaltenen Stickstoffs: Dieser kann aus dem Abwasserstrom entfernt, dezentral gesammelt und schließlich in behandelter Form als Dünger verwendet werden.

Die „Urine Trap“ basiert auf jahrelangen Forschungsarbeiten der Schweizer „Eawag: Das Wasserforschungsinstitut des ETH-Bereichs“, die Pionierarbeit im Bereich der Urinseparation leistet. Seit 2011 arbeitet die Eawag an einer revolutionären, vollkommen autarken Hightech-Toilette für die Bill & Melinda Gates Foundation, wobei EOOS das Design der „Blue Diversion Toilet“ verantwortet. Zentral ist dabei die getrennte Führung von Wasser, Fäkalien und Urin. Nach Jahren der gemeinsamen Forschung hat EOOS mit der „Urine Trap“ eine Weiterentwicklung vorgelegt, bei der die Urinseparation mit geringem Aufwand in die herkömmliche Spültoilette integrierbar ist. Gemeinsam mit dem Schweizer Keramikhersteller LAUFEN hat EOOS die Urinseparationstechnologie zu einem Produkt weiterentwickelt.

Führende WissenschaftlerInnen stufen die großen Stickstoffströme als noch bedrohlicher ein als den Klimawandel. Ihrer Ansicht nach überschreitet der biochemische Fluss von Stickstoff die „planetaren Grenzen“, wodurch die Lebensgrundlage der Menschen gefährdet ist.

Der offizielle österreichische Beitrag zur XXII Triennale di Milano wurde vom Bundeskanzleramt Österreich gefördert, vom MAK beauftragt und von Marlies Wirth, MAK-Kuratorin Digitale Kultur und Kustodin MAK-Sammlung Design, kuratiert.



Bildmaterial steht unter MAK.at/presse zum Download bereit.



Förderung:

Bundeskanzleramt Österreich

MAK – Museum für angewandte Kunst



Mit Unterstützung von

Eawag – Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Tove Larsen)

Österreichisches Kulturforum Mailand

LAUFEN





MAK DESIGN NITE „CIRCULAR FLOWS: The Toilet Revolution!“

im Rahmen der VIENNA DESIGN WEEK

MAK-Säulenhalle , Dienstag, 1. Oktober 2019, 19:00–22:00 Uhr



19:00 Uhr: Panel-Diskussion

zu Designprozess und Zukunftsszenarien der „Toilet Revolution“



Begrüßung

Christoph Thun-Hohenstein, Generaldirektor, MAK



Am Podium

Harald Gruendl, EOOS

Tove Larsen, Senior Scientist, Eawag

Marc Viardot, Director Marketing & Products, LAUFEN

Marlies Wirth, Kuratorin Digitale Kultur, Kustodin MAK-Sammlung Design (Moderation)



17:30 Uhr: „CIRCULAR FLOWS: The Toilet Revolution!“ (MAK FORUM)

Expertenführung mit Harald Gruendl



18:00 Uhr: „KLIMAWANDEL! Vom Massenkonsum zur nachhaltigen Qualitätsgesellschaft“ (MAK DESIGN LAB)

Expertenführung mit Harald Gruendl



Alle Programmpunkte des MAK im Rahmen der VIENNA DESIGN WEEK unter MAK.at.





PRESSEDATEN:

Ausstellungsort: MAK FORUM, MAK, Stubenring 5, 1010 Wien

Ausstellungsdauer: 10. September – 6. Oktober 2019

Öffnungszeiten: Di 10:00–22:00 Uhr, Mi–So 10:00–18:00 Uhr

Kuratorin: Marlies Wirth, MAK-Kuratorin Digitale Kultur und Kustodin MAK-Sammlung Design

MAK-Eintritt: € 12 / ermäßigt € 9 / Familienkarte € 15

Jeden Dienstag 18:00–22:00 Uhr: Eintritt € 5

Eintritt frei für Kinder und Jugendliche unter 19





Rückfragen & Kontakt:

MAK-Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Judith Anna Schwarz-Jungmann (Leitung)

Cäcilia Barani, Sandra Hell-Ghignone, Veronika Träger

T: +43 1 711 36-233, -212, -229

presse @ MAK.at

MAK.at