Ausstellung „Farbenharmonie“ im Bezirksmuseum

Wien (OTS/RK) - Viktoria Lako, geboren 1934, ist eine Malerin aus Leidenschaft und stellte ihre Bilder schon mehrfach in Wiener Bezirksmuseen sowie in Galerien im Inland und Ausland aus. Ab Mittwoch, 4. September, präsentiert die Künstlerin neue Werke in einer Schau mit dem Titel „Farbenharmonie“ im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2). Die Arbeiten sind in einem Raum im 2. Stock des Museums zu betrachten. Das Publikum sieht hübsche „Wiener Ansichten“ sowie fein ausgeführte Interpretationen von Gemälden der „Alten Meister“. Ein Kauf der Bilder ist möglich. Viktoria Lakos Malereien werden bis Samstag, 21. Dezember, bei freiem Eintritt gezeigt. Das Museum ist am Mittwoch (14.00 bis 18.00 Uhr) und am Samstag (14.00 bis 17.00 Uhr) offen.

Im Rahmen abendlicher Veranstaltungen (Musik, Literatur, u.a.) ist Viktoria Lakos künstlerisches Schaffen ebenfalls kostenlos zu besichtigen. Generell bleiben die Museumsräumlichkeiten an Feiertagen und an schulfreien Tagen gesperrt. Informationen: Telefon 877 76 88 (während der Öffnungsstunden). E-Mails an den auf ehrenamtlicher Basis wirkenden Museumsleiter, Ewald Königstein: bm1130@bezirksmuseum.at.

