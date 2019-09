Austria´s Next Topmodel fährt auf den neuen OPEL Corsa ab

Der neue OPEL Corsa spricht eine besonders junge, weibliche und urbane Zielgruppe an – bei der neuen Staffel von Austria´s Next Topmodel ist er der attraktive Hauptpreis

Wien (OTS) - Der neue OPEL Corsa spricht mit seinem Motto „sportlich, stylisch, sparsam“ eine besonders junge, weibliche und urbane Zielgruppe an – die neue PULS 4 Staffel von Austria´s Next Topmodel ist daher die ideale Plattform für eine crossmediale Kooperation. Als attraktiver Hauptpreis wird der neue OPEL Corsa zusätzlich für Furore unter den Teilnehmerinnen sorgen.

Wenn Mitte September die neue Staffel von Austria´s Next Top Model auf PULS 4 startet, dann ist der neue OPEL Corsa stets mit im Rampenlicht. Gemeinsam mit PULS 4 und den betreuenden Agenturen Havas, verantwortlich für Marke und Kreation, sowie der Mediaagentur MediaCom entwickelte das Team rund um Maxime Hubin-Dedenys, Director Marketing Opel Austria, gemäß der strategischen Positionierung „Content meets Kontext“ eine 360°-Umsetzung mit dem PULS 4 Format: „Die Fans von Austria´s Next Topmodel stellen genau jene Zielgruppe dar, die wir mit dem neuen OPEL Corsa ansprechen wollen – jung, weiblich und urban. Die Kooperation ist für uns daher perfekt geeignet, um maximale Reichweite zu erzielen“, erläutert Maxime Hubin-Dedenys.



OPEL Corsa als Hauptgewinn

Der neue OPEL Corsa ist effizienter, moderner und dynamischer denn je und hat über 100 kg gegenüber seinem Vorgänger abgespeckt: Mit einem Gewicht ab 980 kg sind viel Fahrspass und wenig Verbrauch garantiert. Die Kunden haben nicht nur zwischen Diesel oder Benziner mit automatischem oder manuellem Getriebe die Qual der Wahl, sondern können sich auch für einen rein elektrisch angetriebenen Corsa-e mit 330 km Reichweite entscheiden. Zudem bietet OPEL für den neuen Corsa zahlreiche optische Individualisierungsmöglichkeiten.

In der Kampagnenlaufzeit von September bis November 2019 wird der neue OPEL Corsa im TV aufmerksamkeitsstark bei Trailersponsorings sowie in Programm-Overlays während der Sendung präsentiert, ergänzt wird die Kampagne im digitalen Bereich sowie auf relevanten Social Media Kanälen. Als Hauptpreis steht der neue OPEL Corsa in jeder Sendung von Austria´s Next Topmodel im Rampenlicht, die Gewinnerin erhält das Traumauto ein Jahr lang.

„Austria´s Next Topmodel bietet uns die ideale Möglichkeit, den Zuseherinnen an möglichst unterschiedlichen Touchpoints mit OPEL in Verbindung zu kommen – klassisch, digital und auch im redaktionellen Kontext als Hauptpreis. Das Format bietet eine exzellente Möglichkeit, die Markenwerte des OPEL Corsa zu stärken“, unterstreicht Maxime Hubin-Dedenys die gelungene Kooperation für den neuen OPEL Durchstarter.

