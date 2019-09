Einladung zum Pressegespräch: AIT eröffnet erstes City Intelligence Lab in Österreich am 9.9, 10 Uhr

Klimawandel und Digitalisierung in Städten fordern neue Planungs- und Umsetzungskonzepte: AIT City Intelligence Lab

Wien (OTS) - Die Urbanisierung ist ein Phänomen unserer Zeit. Städte müssen ihr Wachstum entsprechend intelligent gestalten und dabei Antworten auf die Herausforderung des Klimawandels finden. Das Center for Energy des AIT Austrian Institute of Technology entwickelte das erste City Intelligence Lab in Österreich, das es ermöglicht, innovative Prozesse mit den neuesten digitalen Planungstools unter Verwendung von Big Data und Künstlicher Intelligenz (KI) zu verbinden. Die Komplexität der Planung kann im City Intelligence Lab sichtbar gemacht werden.

Einladung zum

Pressegespräch Eröffnung des City Intelligence Lab

Ihre Gesprächspartner sind:



- DI Dr. Wolfgang Hribernik, Head of Center for Energy, AIT Austrian Institute of Technology



- Nikolas Neubert, MSc, M.Arch., Head of Competence Unit Digital Resilient Cities, AIT Austrian Institute of Technology



Wir bitten um Ihre Anmeldung zum Pressegespräch unter margit.oezelt @ ait.ac.at telefonisch unter 050 550 6302.

Datum: 09.09.2019, 10:00 Uhr

Ort: AIT Austrian Institute of Technology Center for Energy, 4. Stock, City Intelligence Lab

Giefinggasse 6, 1210 Wien, Österreich

