Bauarbeiten für neue Fuß- und Radwegbrücke über Landesstraße B 210 in Baden laufen auf Hochtouren

Fertigstellung Ende November geplant

St. Pölten (OTS/NLK) - Landesrat Ludwig Schleritzko überzeugte sich kürzlich über den Stand der Bauarbeiten für die neue Fuß- und Radwegbrücke über die B 210 in Baden. „Das Land Niederösterreich investiert laufend in die Verkehrssicherheit. Der Neubau der Fuß- und Radwegbrücke in Baden dient genau dazu und sorgt dafür, dass auch die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sicher von A nach B kommen.“

In Baden ermöglicht der bestehende Fuß- und Radwegsteg eine Verbindung zwischen der Albretsgasse und der Johann-Hanny-Gasse. Das in den 1970-iger Jahren errichtete einfeldrige Stahlbetontragwerk wies bereits erhebliche Schäden auf. Die erforderlichen Arbeiten, die steilen Auf- bzw. Abgangsstiegen, welche nur eine schwerfällige Überquerung der B 210 ermöglichen, und die nicht behindertengerechte Bauweise, erfordern einen Neubau des Brückenobjektes.

Die neue Brücke ist 53 Meter lang und wird in Form eines Stahlbetonrahmentragwerkes ausgeführt und ist auf zwei Säulen gelagert. Die auftretenden Lasten werden mittels Flachfundierung in den Boden abgeleitet. Die Lage des neuen Objektes bleibt nahezu unverändert. Die Fahrbahn wird mit einer Breite von 3,5 Metern ausgeführt. Beidseitig der Brücke werden Randbalken mit einer Breite von je 0,35 Metern errichtet und Geländer zur Absturzsicherung montiert. Mit einer maximalen Steigung von vier Prozent wird dann die B 210 behindertengerecht und für Radfahrer sehr komfortabel zu überqueren sein.

Die Bauarbeiten werden von der Firma Implenia Baugesellschaft m.b.H. aus Wien ausgeführt. Mit der Fertigstellung ist Ende November zu rechnen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 820.000 Euro, wobei rund 665.000 Euro auf das Land Niederösterreich und rund 155.000 Euro auf die Stadtgemeinde Baden entfallen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

