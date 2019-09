Handelsverband Konsumbarometer: Positive Konsumstimmung der österreichischen Verbraucher lässt nach

Neues Tief bei Konjunkturerwartung und Anschaffungsneigung - Handelsverband fordert Entdiskriminierung des stationären Handels, um Rückgrat der Volkswirtschaft zu stärken

Wien (OTS) - Die Stimmung der heimischen Konsumenten ist im August im Vergleich zum Vormonat um 2,63 Punkte gesunken. Mit einem aktuellen Wert von 98,65 weist es den niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebungen im März 2019 auf. Die Verbraucherstimmung ist damit nach einer stabilen Entwicklung im Juni und Juli zuletzt deutlich zurückgegangen. Das geht aus dem brandneuen Konsumbarometer des Handelsverband hervor, das diese Woche erstmals veröffentlicht wurde.

Verbraucher teilen eingetrübte Konjunkturprognosen der Forschungsinstitute

"Wichtigster Grund für diesen starken Rückgang der Verbraucherstimmung ist die pessimistische Konjunkturerwartung der Befragten. Diese liegt mehr als zehn Punkte unter dem Referenzwert von März 2019 und mehr als zwei Punkte unter dem Juli-Wert. Damit dürften die Verbraucher die eingetrübten Konjunkturprognosen der heimischen Forschungsinstitute teilen", sagt Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes.

Die Einkommenserwartung der befragten Personen liegt im August 2019 mit 98,60 um 1,4 Punkte unter dem Referenzwert vom Frühjahr, hat sich jedoch im Vergleich zum Vormonat kaum verändert. Möglicherweise zeigt die Befürchtung eines baldigen Konjunkturabschwungs Wirkung und die Verbraucher senken daher ihre individuellen Einkommenserwartungen.

Die Einstufung des Preisniveaus (101,24) und damit die Inflationserwartungen der heimischen Konsumenten haben sich in den vergangenen 6 Monaten weitgehend konstant gezeigt. Einen deutlichen Rückgang hat hingegen die Anschaffungsneigung der Verbraucher gebracht. Im Halbjahres-Vergleich verzeichnet der August mit 98,45 den mit Abstand niedrigsten Wert – allein im Vergleich zum Juli ergibt das ein beträchtliches Minus von 5,23 Punkten.

Die Sparneigung der Befragten ist im August hingegen erstmals seit fünf Monaten wieder gestiegen, und zwar deutlich um 5,7 Punkte. Es bleibt spannend, ob die Null-Zins-Politik der EZB in den kommenden Monaten wieder zu einer Senkung der Sparneigung führen wird.

Fazit: Zeit des kräftigen Wirtschaftswachstums vorbei?

"Mit diesem Instrument blicken wir monatlich für drei Monate in die Zukunft, um den österreichischen Händlern einen Kompass an die Hand zu geben, deren Geschäftsentwicklung präzise einschätzen und benchmarken zu können", erklärt Rainer Will die Motivation zur Entwicklung des Handelsverband Konsumbarometers.

Unser erstes Fazit: Die Zeit des kräftigen Wirtschaftswachstums dürfte tatsächlich vorbei sein. Das kommende Quartal wird zeigen, ob die jüngste konjunkturelle Eintrübung nur eine kurzfristige, von externen Faktoren (Brexit, US-Handelskrieg mit China und Europa) hervorgerufene Schwächephase ist, oder ob sich eine ernsthaftere Krise ankündigt.

Die derzeitige Stimmung in der Euro-Zone (Vier-Jahres-Tief) spricht für letzteres. Dessen ungeachtet ist die schwächelnde Konjunktur für die heimischen Verbraucher noch wenig spürbar, der private Konsum hat sich zuletzt weitgehend stabil präsentiert.

Stationärer Handel braucht als Rückgrat der Volkswirtschaft eine Entdiskriminierung

Um den Handel als Rückgrat der Volkswirtschaft zu stärken sowie eine Belebung der Ortskerne und damit eine Absicherung der Nahversorgung auch in strukturschwächeren Regionen zu ermöglichen, fordert der Handelsverband zum einen eine Entdiskriminierung des stationären Handels und zum anderen einen New Digital Deal, der vor allem die faire Besteuerung sämtlicher Marktteilnehmer sicherstellen muss.

Weitere Details finden Sie im politischen Forderungskatalog "JETZT GEMEINSAM HANDEL[N]" auf www.handelsverband.at

Über das Handelsverband Konsumbarometer

Das Handelsverband Konsumbarometer ist zukunftsorientiert, es bildet also nicht den aktuellen Konsum ab, sondern die Konsumstimmung, die sich im Verbrauch der nächsten drei Monate zeigt. Es geht folglich um die konkreten Erwartungen der Konsumenten. Hierfür werden folgende fünf Indizes berechnet:

Ausgabenerwartung

Einkommenserwartung

Konjunkturerwartung

Sparneigung

Preisentwicklung

Handelsverband- sowie KMU RETAIL-Mitglieder können das brandneue Konsumbarometer kostenfrei auf www.kmu-retail.at downloaden.

