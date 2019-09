Gewerbsmäßiger Diebstahl in einem Schreibwarengeschäft: Drei Festnahmen

Wien (OTS) - 02.09.2019, 18:13 Uhr

10., Favoritenstraße

Ein Ladendetektiv beobachtete wie drei Frauen (15, 16 und 25 Jahre alt, alle Stbg: Rumänien) einem 7-jährigen Buben, der zu den drei Frauen gehörte, mehrere Artikel des Geschäfts in die Schultasche steckten. Die vier Personen verließen daraufhin das Geschäft ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt die Tatverdächtigen vor dem Geschäft bis zum Eintreffen der Polizei an. Die drei Frauen wurden vorläufig festgenommen. Der 7-Jährige wurde in die Obhut des Vaters gegeben.

