Über 1 Million LEBERKÄSJUNKIEs: Die sechste Eberhofer-Verfilmung knackt die Besuchermillion (FOTO)

München (ots) - In seiner fünften Spielwoche hat LEBERKÄSJUNKIE die magische Grenze von 1 Million Kinobesuchern geknackt. Nach SAUERKRAUTKOMA feiert damit auch der sechste Teil der bayerischen Kultkomödie nach den Bestsellern von Rita Falk ein Rekordergebnis. Das niederbayerische Dreamteam um Franz Eberhofer und Rudi Birkenberger wagt sich diesmal auch erstmals über die heimischen Landesgrenzen hinaus und erobert zusätzlich die Kinos außerhalb des bayerischsprachigen Raums.

Auch in Österreich begeistert LEBERKÄSJUNKIE weiterhin die Zuschauer: Dort haben bereits 207.000 Besucher ein Kinoticket gelöst. Insgesamt haben im deutschsprachigen Raum nun über 5,3 Millionen Kinobesucher die Eberhofer-Filmreihe gesehen.

Und auch nächstes Jahr gibt es ein Wiedersehen in Niederkaltenkirchen: KAISERSCHMARRNDRAMA wird diesen Herbst gedreht und startet am 13. August 2020 in den Kinos.

LEBERKÄSJUNKIE ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern und des Deutschen Filmförderfonds gefördert. Neben Regisseur Ed Herzog und Produzentin Kerstin Schmidbauer waren auch wieder die Co-Produzentinnen Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto) und Christine Strobl (ARD Degeto) an der Produktion beteiligt. Das Drehbuch schrieben Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk.

Kinostart: 1. August 2019 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff,

Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Eva Mattes, Robert

Stadlober, Manuel Rubey, Anica Dobra, Castro Dokyi Affum, Sigi

Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt,

Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Frederic Linkemann, Lara Mandoki und

als Gäste Michael Ostrowski und Harry G.

Executive Producer: Christine Rothe

Co-Produzentinnen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD

Degeto), Christine Strobl (ARD Degeto)

Produzentin: Kerstin Schmidbauer

Drehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk

Regie: Ed Herzog

Bildmaterial steht zum Download bereit unter

https://constantinfilm.medianetworx.de



Facebook: https://www.facebook.com/leberkaesjunkie.film Instagram: https://www.instagram.com/franzeberhoferofficial

Rückfragen & Kontakt:

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuenden Agenturen:



ana radica! Presse Organisation

(TV, Print, Radio PR)

Ana Radica, Eva-Maria Heß

Tel.: 089 / 23 66 12-0

E-Mail: anaradica @ ana-radica-presse.com, evahess @ ana-radica-presse.com



PURE ONLINE

(Online)

Verena Schönhofen

Tel: 030 / 28 44 509-12

E-Mail: verena.schoenhofen @ pureonline.de