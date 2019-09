Mario Pabst ist neuer Direktor des 5* Kinderhotels Dachsteinkönig

Florian Mayer übergibt die Leitung des Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig an seinen Stellvertreter.

Nachhaltig sein im Umgang mit der Umwelt, aber in erster Linie mit den Menschen, die mit mir arbeiten - das ist mein Credo. Man muss Mitarbeiter wertschätzen und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, dann kann man auch auf Fachkräfte zählen Mario Pabst, neuer Hoteldirektor im Dachsteinkönig

Gemeinsam mit dem großartigen Team ist es uns gelungen, das erste 5 Sterne Kinderhotel in Österreich aufzubauen. Mario Pabst ist ein hochgeschätzter Kollege, der von Anfang an maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war und den Dachsteinkönig im Sinne unserer Philosophie hervorragend managen wird Florian Mayer

Gosau/Dachstein Salzkammergut (OTS) - Mario Pabst, 30, ist ab sofort als Hoteldirektor mit der Leitung des ersten österreichischen 5* Kinderhotels Dachsteinkönig betraut. Er übernimmt das Zepter von Florian Mayer, der sich mehr um die anstehenden Projekte und deren Weiterentwicklung im Dachsteinkönig kümmern wird.

Seit der Eröffnung Mitte 2016 war der gebürtige Steirer Mario Pabst als stellvertretender Hoteldirektor des Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig in Gosau eingesetzt. Ab sofort wird Pabst, der auf internationale Hotel- und Gastronomie-Erfahrung und eine klassische Hotelfachausbildung verweisen kann, als Hoteldirektor den operativen Betrieb des 5-Sterne-Hauses mit rd. 160 Mitarbeitern und 20 Lehrlingen verantworten. Internationale Erfahrung sammelte Pabst zuvor im schweizerischen St. Moritz, branchenintern als "Wiege des gediegenen Dienens am Gast" bekannt sowie in gehobenen Häusern in Deutschland und Österreich.

Einen klaren Fokus will der neue Hotel-Manager auf Mitarbeiterzufriedenheit legen. Bereits 2018 hatte der Rolling Pin den Dachsteinkönig als "Arbeitgeber des Jahres" ausgezeichnet. Für Mario Pabst ist das Team eines der wichtigen Kriterien, um Kinderhotellerie auf Luxus-Level anbieten zu können: "Nachhaltig sein im Umgang mit der Umwelt, aber in erster Linie mit den Menschen, die mit mir arbeiten - das ist mein Credo. Man muss Mitarbeiter wertschätzen und ihnen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, dann kann man auch auf Fachkräfte zählen" , ist Mario Pabst überzeugt. Einen zusätzlichen Beitrag, um die Branche und die Region als Arbeitsplatz attraktiv zu machen, leistet Pabst in seiner Funktion im Vorstand des Tourismusverbandes Inneres Salzkammergut.

Florian Mayer reüssiert über das starke Zweiergespann im Dachstein Salzkammergut mit einer erfolgreichen Zwischenbilanz: "Gemeinsam mit dem großartigen Team ist es uns gelungen, das erste 5 Sterne Kinderhotel in Österreich aufzubauen. Mario Pabst ist ein hochgeschätzter Kollege, der von Anfang an maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt war und den Dachsteinkönig im Sinne unserer Philosophie hervorragend managen wird" , so Mayer.

www.dachsteinkoenig.at

Über das Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig

Das Leading Family Hotel & Resort Dachsteinkönig ist ein ***** Haus im oberösterreichischen Gosau in der Welterberegion Dachstein Salzkammergut. Konzipiert als Urlaubswelt für Eltern und Kinder, ist das Angebot speziell auf Familien zugeschnitten. Mit fünf Smileys kategorisiert, gilt der Dachsteinkönig als eines der besten Familienhotels in Europa. Eltern kommen dank 13 Stunden Baby- und Kinderbetreuung täglich in den Genuss von Freiräumen, die sie im Familienalltag vermissen. Für sie heißt es im "Adults only" SPA, bei Fitness und Bergerlebnissen, bei einem romantischen Candlelight-Dinner und viel Entspannung: "Endlich Eltern-Zeit".

Gosau ist ein Eldorado für Kletterer und Mountainbiker. Almen sind das Ziel geführter Familienwanderungen. Im Urzeitwald wird nach Schätzen gegraben und mit Dinosauriern geflogen. Die Welterberegion mit den weiteren Orten Bad Goisern, Hallstatt und Obertraun bietet zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten, etwa in die nahe gelegenen Dachsteinhöhlen, die Salzwelten oder in den historischen Ortskern von Hallstatt.

