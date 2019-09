Feste ohne Reste – 35.500 Stück Kuchenboxen für Feste in OÖ

Die OÖ Umwelt Profis der kommunalen Abfallwirtschaft und das Land OÖ haben gemeinsam mit den NÖ Umweltverbänden eine Kuchenbox für Vereinsfeste kreiert.

Das Interesse der Vereine, Pfarren und Gemeinden an den Kuchenboxen war sehr groß. Das zeigt uns, dass viele Bürgerinnen und Bürger offen sind für nachhaltige Ideen und das Bewusstsein für Mehrweglösungen stetig wächst LAV-Vorsitzender Bgm. Roland Wohlmuth

Die NÖ Umweltverbände haben die Kuchenbox entwickelt und wir haben uns dieser tollen Idee mit Unterstützung des Landes OÖ direkt angeschlossen. Wir arbeiten überdies bei der Entwicklung von Maßnahmen für den Ausbau der Abfallvermeidung stets eng mit den BAV, Städten, Gemeinden zusammen, um ganz konkrete Lösungen anbieten zu können. Einwegplastik und überhaupt so gut wie jedes Produkt, das nur einmal benutzt und dann weggeschmissen wird, sollte durch Mehrweg ersetzt werden bzw. möglichst oft wiederverwendet werden. Vorsitzender Bgm. Roland Wohlmuth

Wir als OÖ Umwelt Profis haben ein ganzes Paket für Festveranstalter geschnürt, um möglichst umweltfreundliches Feiern zu ermöglichen. Die Kuchenboxen wurden von den Gemeinden, Pfarren, Vereinen und verschiedenen Organisationen sehr gut angenommen, oftmals auch in Kombination mit dem Geschirrmobilverleih – deswegen werden wir die Kuchenboxen auch 2020 mitanbieten. Vorsitzender Bgm. Wohlmuth

Linz (OTS) - Die 100 % aus Karton bestehende Kuchenbox garantiert eine umweltfreundliche Mitnahmemöglichkeit für Kuchen oder feste Speisen und verhindert den Einsatz von Einwegplastik oder Alufolie. Die erfolgreiche Aktion wird 2020 in leicht abgeänderter Form fortgesetzt werden.

Auf Vereinsfesten fällt oft sehr viel Mist an. Deswegen gibt es seit Mai 2019 bei allen Bezirksabfallverbänden (BAV) bzw. den Gemeinden Kuchenboxen der OÖ Umwelt Profis. Ohne in Alufolie gewickelt oder in Plastikbehältnisse verpackt zu werden, können die Süßspeisen umweltfreundlich in den aus 100 % Karton bestehenden Boxen nach Hause mitgenommen werden. Bei umsichtiger Behandlung sind sie ohne Probleme mehrfach verwendbar. Unverschmutzte Kuchenboxen können nach Gebrauch im Altpapier entsorgt werden, wo sie wiederverwertet werden, verschmutzte gehören einfach in den Restabfall.

Vermeidung von Einwegplastik

Mit den Kuchenboxen wollen die OÖ Umwelt Profis die Vermeidung von Abfall vorantreiben und auch das achtlose Wegwerfen von Plastikabfällen reduzieren.

Umfassende Beratung zu Festen ohne Reste

Die Kuchenboxen sind nicht das einzige, was die OÖ Umwelt Profis den Vereinen zur Abfallvermeidung bei Festen bieten können: Das Ausleihen eines Geschirrmobils oder das Zukaufen bzw. Ausleihen von Mehrwegbechern – die ebenfalls bei den Bezirksabfallverbänden erhältlich sind – verringern die Abfallmenge deutlich. Auch die umfassende Beratung, wie ein Vereinsfest abfallvermeidend abgewickelt werden kann, ist Teil des Services der OÖ Umwelt Profis. Veranstalter von Vereinsfesten werden beispielsweise auch Abfallbehälter zur Verfügung gestellt, um eine richtige Abfalltrennung sicher zu stellen.

Nähere Infos und Bilder zu den Kuchenboxen sowie allgemeine Beratung zur nachhaltigen Abwicklung von Vereinsfesten erhält man beim BAV der jeweiligen Gemeinde und auf www.umweltprofis.at



Verbot von Einwegplastik

Seit 2. Juli 2019 ist die Richtlinie zur Verringerung der Auswirkungen bestimmter Kunststoffprodukte auf die Umwelt in Kraft. Die Vorgaben der Richtlinie gilt es in Österreich bis zum 3. Juli 2021 umzusetzen. Einwegkunststoffe wie Wattestäbchen, Plastikteller und -besteck, Rührstäbchen oder Strohalme sind ab diesem Zeitpunkt verboten. Diese und andere Kunststoffprodukte landen nicht nur in Österreichs Gewässern, sondern häufig auch in den Meeren, da auch das Binnenland Österreich über die Flüsse zum Beispiel die Nordsee oder das Schwarze Meer verschmutzt.

Der OÖ Landesabfallverband

besteht seit 1993 als NPO und koordiniert überregional die Interessen der 15 BAV und der drei Statutarstädte Linz, Steyr und Wels. 438 Gemeinden, rund 1.000 Mitarbeiter, 185 ASZ und 5.000 Containerstandplätze garantieren die sichere und nachhaltige Entsorgung von Altstoffen und Restabfällen in Oberösterreich samt Serviceleistungen wie gratis Abfallberatung und aktive Bewusstseinsbildung.

