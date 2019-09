Mesh und Wi-Fi 6: TP-Link präsentiert auf der IFA das WLAN der Zukunft (FOTO)

Hofheim am Taunus / Berlin (ots) - TP-Link präsentiert den IFA-Messebesuchern in Halle 17, Stand 202 drei neue Mesh-WLAN-Sets seiner Deco-Reihe, ein umfassendes Portfolio an weitere Wi-Fi 6-Produkten (802.11ax) und eine große Auswahl an Smart Home-Komponenten. Zudem stellt der weltweit führende Hersteller von Netzwerkprodukten mit dem Neffos X20 ein neues Modell seiner Smartphone-Sparte vor.

WLAN wie die Luft zum Atmen

Kaum ein Produkt im Bereich Consumer Electronics kann heute auf eine permanente WLAN-Verbindung verzichten. Die Set-Top-Box bekommt kein Signal, der Sprachassistenz bleibt stumm und das Tablet ist ohne Internet quasi unbrauchbar. Und so fehlt vielen Endgeräten ohne Internetverbindung quasi die Luft zum Atmen. Und dass immer mehr Geräte in das Heim-Netzwerk eingebunden werden müssen hat zur Folge, dass traditionelle Router dem kaum noch Stand halten können. Abhilfe schaffen neue Technologien wie Mesh-WLAN und Wi-Fi 6.

Wi-Fi 6: Mehr Geschwindigkeit, größere Reichweite und verbesserte Stabilität

TP-Link zeigt auf seinem Messestand gleich ein ganzes Portfolio an Wi-Fi 6-kompatiblen Produkten, wie dem WLAN-Router Archer AX50, dem WLAN-Repeater RE505X sowie dem PCIe Adapter TX3000E. Mit dem Archer AX50 bringen Anwender ihr Heim-Netzwerk auf ein anderes Level. Dieser Wi-Fi 6-Router liefert bislang unerreichte Geschwindigkeiten und ausreichend Kapazitäten, um der stetig steigenden Anzahl angebundener Endgeräte in privaten Haushalten gerecht zu werden. Der AX50 bietet damit Internet für höchste Ansprüche mit einer verbesserten Stabilität und größeren Reichweite.

Erweiterung der Deco-Familie

Der Deco X60 vereint gleich beide aktuellen WLAN-Technologien: Die Intelligenz eines Mesh-Netzwerks mit der Leistungsstärke eines Wi-Fi 6-Routers, der im Vergleich zur aktuellen Generation eine vielfach höhere Übertragungsgeschwindigkeit bietet und damit problemlos Virtual-Reality-Anwendungen oder 4K-Streaming ermöglicht. Wer sein WLAN-Signal auch über zahlreiche Stockwerke oder dicke Wände transportieren möchte, greift zum Deco P9 mit Powerline-Funktion zur Übertragung des Signals über das heimische Stromnetz.

Komponenten für ein smartes Zuhause

Die neue Generation seiner WLAN-Glühbirnen ist nicht nur leistungsstärker, sondern kommt auch im neuen Design daher. Die im Industrial Design gehaltenen KL50 / KL60 lassen sich noch besser in das smarte Zuhause einfügen. Sie können per App gesteuert werden und reagieren bei Nutzung eines entsprechenden Assistenten auch auf Sprachbefehle. Ganz neu im Produktportfolio ist der KL430 Lichtstreifen, mit dem Anwender ihrer Kreativität bei der Raumgestaltung freien Lauf lassen können. Abgerundet wird das Portfolio im Bereich Smart Home von der Indoor-Sicherheitskamera KC115, die Videos entweder über einen Cloud-Speicher oder lokal auf microSD-Card speichern kann.

Neffos X20 Smartphone

Unter seiner Smartphone-Marke Neffos präsentiert TP-Link auf der IFA das formschöne X20. Sein 6,26-Zoll Display mit V-Notch bietet viel Platz für ein intensives Spiel- oder Videoerlebnis, das aufgrund des ausdauernden 4.100 mAh Akku auch mal länger gehen kann. Die Kamera leistet 13 Megapixel (5 MP back) und sorgt mit künstlicher Intelligenz für das perfekte Bild. Sie erkennt verschiedene Szenen oder Objekte und wählt automatisch die jeweils passenden Einstellungen. Das Neffs X20 kommt im September in den Farben Schwarz und Aurora Purple zum Preis von 139 EUR (UVP) in Deutschland auf den Markt.

"Tapo" macht den Einsteig ins Smart Home leicht

Für Verbraucher, die den preisgünstigen Einstieg in das smarte Zuhause suchen, präsentiert TP-Link auf der IFA seinen neuen Brand "Tapo". So etwa die Sicherheitskameras Tapo C100 und C200 oder auch die WLAN-Steckdose Tapo P100. Später im Jahr wird das Portfolio an Einstiegsprodukten noch um WLAN-Glühbirnen und weitere Kameras und Steckdosen ergänzt.

