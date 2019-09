Verkaufsstart des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck eröffnet die Ski-Saison 2019/2020

Ab 01. Oktober 2019 mit einem Pass maximale Flexibilität im Winterurlaub erleben.

Innsbruck (OTS) - Innsbruck, 2019: Die neue Dimension des Winterurlaubs – flexibel, schneesicher und maximal abwechslungsreich. Mit dem innovativen SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck haben Erleb-nishungrige den perfekten Begleiter für das 360-Grad-Urlaubserlebnis in der Tasche. Der Pass verbindet 13 Skigebiete mit 22 Erlebnisangeboten sowie weiteren Bonusleistungen im Stubaital und in und um Innsbruck. Ab 01. Oktober 2019 ist weltweit erstmals diese Kombina-tion aus Pistenspaß und Sightseeing in nur einer Karte erhältlich.



Perfekte Pistenverhältnisse bereits im Herbst

Die Vielfalt der Skigebiete des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck macht es möglich besonders früh die neue Ski-Saison einzuläuten. Der Stubaier Gletscher, Österreichs größtes Gletscherskigebiet, garantiert Schneesicherheit von Oktober bis Mai und ist somit das erste der insgesamt 13 Skigebiete, das seine Bahnen und Pisten für den Skibetrieb öffnet. Doch auch die 12 weiteren Skigebiete in und um Innsbruck bereiten sich auf den nahenden Saisonstart vor. Einzigartige, abwechslungsreiche Pis-tenerlebnisse auf mehr als 300 Pistenkilometern warten auf Familien, Genussskifahrer und Profi-sportler. 8 der 13 Skigebiete bieten darüber hinaus eine Ermäßigung von 25 % auf den Nachtskilauf bzw. das Nachtrodeln.



40 Leistungen - unendliches Erlebnis



Der Verkaufsstart des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck am 01. Oktober 2019 ermöglicht außer-dem den Zutritt zu 22 Lifestyle-, Kultur- & Sightseeing-Angeboten im Großraum Innsbruck. So können unter anderem die Kaiserliche Hofburg Innsbruck oder die Bergisel Skisprungschanze mit dem SKI plus CITY Pass besucht werden. Die Mobilität vor Ort ist ein weiterer Vorteil des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck, denn die bestehenden Skibusverbindungen sowie der Hop-On-Hop-Off Sightseer-Bus in Innsbruck sind inkludiert. Zusätzlich inbegriffen sind die Eintritte in die drei Hal-lenbäder Freizeitzentrum Neustift, Sauna- und Badeparadies StuBay und Hallenbad Axams. Mit den 40 Leistungen ist es ein Leichtes den Winterurlaub abwechslungsreich zu gestalten. Vormittags Skifahren, nachmittags Kulturgenuss in Innsbruck und abends abtauchen in einem der Schwimmbäder oder doch eine flotte Nachtrodelpartie? All das und noch viel mehr ist möglich.



Superlative inklusive



Nicht nur die Bandbreite an ultimativem Pistenspaß und pulsierendem Stadterlebnis ist beim SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck beeindruckend. Er birgt auch zahlreiche Superlativen in sich. Egal ob weltweit einziger Incity Snowpark (Innsbrucker Nordkettenbahnen), eine der größten Nachtski-Arenen Europas (Bergeralm), Österreichs höchstgelegener Skiort (Kühtai), die meistbesuchte Sehenswürdig-keit Tirols (Swarovski Kristallwelten), der weltweit einzige Themenzoo (Alpenzoo Innsbruck), das ältes-te Museum der Welt (Schloss Ambras Innsbruck) oder die größte begehbare Sonnenuhr der Alpen (Elferbahnen), unvergleichliches Urlaubsvergnügen gibt es hier immer.



Die Preise des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck



Der SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck startet mit einer Gültigkeit von zwei Tagen. Ein 5-TagesPass kostet für Erwachsene 230,- Euro, der Preis für Kinder beläuft sich bei 5 Tagen auf 115,- Euro. Kinder ab Jahrgang 2012 und jünger genießen die Leistungen des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck kostenlos, wenn ein begleitender Elternteil Inhaber eines SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck ist. Gültig ist er zwischen 01. Oktober 2019 und 10. Mai 2020. Aktuelle Preise des SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck (2 bis 21-Tage) finden Sie auf https://www.ski-plus-city.com/home/preise-kaufen/preise/.

Redaktionell freie Bilder zum Download hier

Rückfragen & Kontakt:

Innsbruck Tourismus

Alexandra Sasse, MA

Markt-Management DE, AT, CH

Burggraben 3

A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 (0)512 59850-124

a.sasse @ innsbruck.info

www.innsbruck.info



Tourismusverband Stubai Tirol

Michael Gstrein, Mag (FH)

Pressearbeit

Stubaitalhaus Dorf 3

A-6167 Neustift

Tel.: +43 (0)50 1881-0

michael.gstrein @ stubai.at

www.stubai.at



Sartori & Thaler Marketing Services GmbH

Robert Lercher, BA

Leitung PR-& Öffentlichkeitsarbeit

Brixner Straße 3

A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 (0)512 342421-36

info @ ski-plus-city.com

www.ski-plus-city.com