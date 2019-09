FPÖ-Hofer fordert Bekenntnis von Rendi-Wagner zur „Airpower“ in der Steiermark

Wien (OTS) - Nach dem „Nein“ der SPÖ-Jugend zur „Airpower“ in der Steiermark verlangt der designierte FPÖ-Bundesparteiobmann und Klubobmann Norbert Hofer ein Bekenntnis von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner zu dieser Veranstaltung. „Mit der Forderung nach einer Abschaffung dieser Veranstaltung stellt sich die SPÖ gegen das Bundesheer und gegen die Steiermark. Rendi-Wagner soll klar sagen, was jetzt Parteilinie ist und ob sich die SPÖ tatsächlich gegen die künftige Durchführung dieses Events stellt“, so Hofer.

Hofer wies darauf hin, dass die „Airpower“ bereits dieses Jahr vor der Absage stand und sich der Verteidigungsminister erst nach massivem öffentlichen Druck unter anderem von der FPÖ für die Abhaltung entschieden hat. „Die ‚Airpower‘ in Zeltweg ist ein großer Publikumsmagnet und eine der wichtigsten Veranstaltungen für den Wirtschaftsstandort Steiermark. Daher braucht es ein breites Bekenntnis der Politik auch für eine zukünftige Durchführung“, betonte der FPÖ-Chef.

