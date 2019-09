AK bietet Info-Offensive zum sicheren Umgang mit digitalen Medien

Ausstellung „Out of control“ wird verlängert. AK Experte hilft bei Sicherheitseinstellungen am Handy

Wien (OTS) - „Fast alle haben ein Smartphone, aber längst nicht alle wissen, wie sie sicher damit umgehen können“, sagt AK Präsidentin Renate Anderl. „Deshalb baut die AK ihre Beratung in Sachen „Umgang mit der digitalen Welt“ weiter aus und leistet so Ihren Beitrag zur Überbrückung der sogenannten „digital gap“ – der Kluft zwischen denen, die die neuen Medien im Griff haben und denen, die Unterstützung brauchen, etwa bei der Sicherung ihrer Privatsphäre im Netz.

Die Ausstellung „Out of Control. Was die digitale Welt über Dich weiß“ auf dem Gelände der AK in der Wiener Prinz-Eugen-Straße wird verlängert und bietet Schulklassen und Privatpersonen in neun interaktiven Stationen Infos und Tipps zum Thema Datenschutz und Privatsphäre bei Facebook, Twitter und Co.

Einmal im Monat, und bei Bedarf auch öfter, wird AK Datenschutzexperte Jakob Kalina vor Ort Rat und Hilfe bei der Sicherung der Privatsphäre am Smartphone anbieten.

Der Besuch der Ausstellung dauert rund 75 Minuten und ist kostenlos. InfotrainerInnen führen durch die Stationen. Über 7.000 Besucherinnen und Besucher haben „Out of Control“ bisher gesehen.

Mehr unter

www.outofcontrol.ak.at

