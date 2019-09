Auf Erfolgskurs: TPA übernimmt Moore Stephens in Polen

Unser Team in Warschau wird mit 60 zusätzlichen Top-Experten bereichert. Damit bauen wir unsere Führungsposition in Polen weiter aus. Der Zusammenschluss ist ein wichtiger, weiterer Schritt in die richtige Richtung. Klaus Bauer-Mitterlehner, TPA Partner

Warschau / Wien (OTS) - Das renommierte Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen TPA hat in Polen „Moore Stephens Central Audit“ übernommen. Durch diesen Zusammenschluss vergrößert sich das polnische Experten-Team von TPA auf 270 Mitarbeiter.

Das Beratungsunternehmen TPA verstärkt seine Präsenz auf dem polnischen Markt. Durch die Übernahme von Moore Stephens Central Audit im September gehört TPA zu den größten Beratungsunternehmen in Polen. Klaus Bauer-Mitterlehner, TPA Partner, der die internationale Expansionsstrategie des Unternehmens verantwortet: „ Unser Team in Warschau wird mit 60 zusätzlichen Top-Experten bereichert. Damit bauen wir unsere Führungsposition in Polen weiter aus. Der Zusammenschluss ist ein wichtiger, weiterer Schritt in die richtige Richtung. “

TPA Polen bietet seit 15 Jahren an seinen Standorten Warschau, Posen und Kattowitz erstklassiges Service in den Bereichen Steuer- und Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Das Team in Polen besteht aktuell aus 14 Partnern und über 270 Mitarbeitern.

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA feiert 2019 40-jähriges Jubiläum und ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in 14 österreichischen Niederlassungen in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl beschäftigt. Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at



Neue Adresse:

TPA Steuerberatung GmbH

Wiedner Gürtel 13, Turm 24

1100 Wien

https://www.tpa-group.at

https://www.tpa-group.com