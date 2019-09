Stammersplatzl: Niedrigenergie-Wohnhaus mit 45 Mietwohnungen fertiggestellt

Das Wohnprojekt „Stammersplatzl“ in 1210 Wien ist nach nur 14 Monaten Bauzeit fertig. Nun erfolgte die Übergabe der Wohnungen an die neuen Mieter durch Projektentwickler VI-Engineers.

Wien (OTS) - Nach nur 14 Monaten Bauzeit wurde das Wohnprojekt „Stammersplatzl“ auf der Stammersdorfer Straße im 21. Wiener Gemeindebezirk fertiggestellt. Das Niedrigenergie-Wohnhaus besticht durch seine Lage am Stadtrand: Grüne Erholungsgebiete sind ebenso gut erreichbar wie das Wiener Stadtzentrum. Projektentwickler VI-Engineers übergibt bereits die ersten Wohnungen an die neuen Mieter.

Modernes Stadtleben mit Dorf-Charme.

Horst Lukaseder, Geschäftsführer der VI-Engineers Bauträger GmbH & Co KG: „Das vierstöckige Wohnhaus entstand in Hybrid-Holzbauweise und beherbergt 45 Mietwohnungen, die allesamt über Freiflächen wie Loggia, Balkon, Terrasse oder Garten verfügen. Die Wohnungen haben zwei bis drei Zimmer und sind zwischen 38 und 78 Quadratmeter groß. Außerdem stehen 25 Garagenstellplätze zur Verfügung.“ Das moderne Wohnhaus, das in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro pumar entstand, liegt am Rande der Stammersdorfer Weinberge – eine Lage, wo Stadtflair und Dorfcharme zusammenfließen. Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf: „Das neue Projekt ist nicht nur architektonisch eine Bereicherung für unseren Bezirk. Dieses Projekt zeigt, dass auch noch leistbarer Wohnraum in Wien gebaut werden kann und viele junge Menschen haben die Chance genutzt, ihren Lebensmittelpunkt nach Floridsdorf verlegen.“

Optimal angebunden, bestens versorgt.

Dank der guten Anbindung an den städtischen Nahverkehr gelangt man vom „Stammersplatzl“ in kürzester Zeit ins Stadtzentrum Wiens: Mit der Regionalbuslinie 125 rücken nicht nur die Straßenbahnlinien 30 und 31, sondern auch die S-Bahn und U1 in der Leopoldau in unmittelbare Nähe. Rund um das Wohnprojekt befinden sich zahlreiche Supermärkte, Drogerien und Apotheken – und auch Shoppingcenter, Fach- und Baumärkte sind in wenigen Autominuten erreichbar.

