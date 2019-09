Kalkuliertes Risiko, Whistleblowing & Co: Der Compliance Solutions Day 2019

Neue Formate, neue Aussteller und ein Podium-Talk mit dem ehemaligen deutschen Finanzminister Dr. Theo Waigel sind die Highlights beim diesjährigen Compliance Solutions Day.

Wien (OTS) - Der Compliance Solutions Day, die österreichische Compliance-Fachkonferenz, findet in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal statt und steht am 25. September unter dem Motto „Kalkuliertes Risiko – Compliance in unsicheren Zeiten“.

Eröffnet wird die Konferenz durch Keynote Speaker Mag. Martin Kreutner, MSc., ehem.Dekan und Geschäfsführer der IACA (International Anti-Corruption Academy). Unter dem Titel „Homo oeconomicus versus res publica – Compliance im Spannungsfeld internationaler Entwicklungen“ widmet er sich Einsichten und Normerwartungen vor dem Hintergrund gesamtgesellschaftlicher Spannungsfelder. Im Rahmen der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Zwischen Feigenblatt und Störenfried“ diskutieren vier Compliance Officer über ihre Rolle im Unternehmen. Die Konferenz schließt mit einem Highlight, der Podiumsdiskussion zwischen dem ehemaligen deutschen Finanzminister Dr. Theo Waigel und dem „Presse“-Chefredakteur und Herausgeber Rainer Nowak. Waigels vor Kurzem veröffentlichte Autobiografie trägt den Titel „Ehrlichkeit ist eine Währung“. Rainer Nowak fragt nach: Wo sieht der Elder Statesman heute die Compliance-Herausforderungen für Unternehmen, und wozu würde er den Compliance Solutions Day 2019 Besuchern raten?

Die Kulisse bleibt traditionell, aber Veranstalter LexisNexis bietet Besuchern und Ausstellern einige Neuerungen. Das neue Format der „Round Table-Talks“ steht im Fokus von Informationsweitergabe und Vernetzung. Die Diskussion ist dabei im Vordergrund, anstelle eines Frontalvortrags diskutieren Experten und Teilnehmer Praxisbeispiele. Sieben neue Aussteller präsentieren dem interessierten Fachpublikum ihre Lösungen. 18 Fachvorträge und fünf Round Table Talks decken ein breites Themenspektrum ab. Darunter Cybersecurity und Whistleblowing, Handeln im Ernstfall, Trade Compliance, Integriertes CMS, e-Learning und effiziente Compliance Management Systeme.

Die Anmeldung für den Compliance Solutions Day läuft noch bis inklusive 17. September 2019, sofern die maximale Teilnehmerzahl nicht früher erreicht wird. Alle Möglichkeiten, sich für die Veranstaltung zu registrieren finden Sie unter www.compliance-solutions-day.at.

Über den Compliance Solutions Day

Der Compliance Solutions Day richtet sich an alle, die Interesse am Thema Compliance haben oder eine Compliance-Position im Unternehmen einnehmen, sei es als Compliance Officer, Leiter oder Mitarbeiter einer Compliance- oder Rechtsabteilung, des Risikomanagements, der Internen Revision, sowie natürlich auch als Geschäftsführer oder Vorstandsmitglied. 2019 findet die jährliche Fachtagung, die von LexisNexis Österreich organisiert wird, bereits zum sechsten Mal statt.

Rund 300 Teilnehmer nutzen die Gelegenheit, im Apothekertrakt Schönbrunn mit 28 Ausstellern in Kontakt zu treten. Darunter Anbieter von Rechtsberatung, Software-Lösungen und E-Learning-Tools. Alle Details zu Programm, Referenten, Ausstellern und Anmeldemöglichkeiten unter www.compliance-solutions-day.at.

