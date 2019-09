SOS Mitmensch: Mitinitiatorin des Frauen*Volksbegehrens unterstützt „Pass Egal Wahl“

Lena Jäger will Wahlrecht für in Österreich lebende Menschen

Wien (OTS) - Lena Jäger, Mitinitiatorin des Frauen*Volksbegehrens, unterstützt die „Pass Egal Wahl“ von SOS Mitmensch, bei der Menschen ohne österreichischen Pass symbolisch ihre Stimme für die bei der Nationalratswahl kandidierenden Parteien abgeben können. Jäger findet es ungerecht, dass sie weder das von ihr mitorganisierte Frauen*Volksbegehren unterschreiben durfte noch bei der Nationalratswahl mitstimmen darf.

„Ich habe ein Frauenvolksbegehren mitorganisiert, das von fast einer halben Million Menschen unterschrieben wurde“, beschreibt Jäger in einer Videobotschaft ihren Beitrag zur österreichischen Demokratie. Dass sie trotz ihres gesellschaftlichen und politischen Engagements weder dieses Volksbegehren unterschreiben durfte noch wählen gehen darf, bezeichnet Jäger als ungerecht und verweist darauf, dass sie schon 16 Jahre in Österreich lebt. „Ich will ein Wahlrecht für alle, die hier leben“, so Jäger.

Wie Jäger plädieren auch zahlreiche weitere prominente Persönlichkeiten für eine Öffnung der österreichischen Demokratie. Neben Jäger haben auch Fernsehstar Dirk Stermann, Autor Ilija Trojanow, Moderatorin Julie McCarthy, Sängerin Eloui sowie die Musical Stars Drew Sarich und Ann Mandrella die Teilnahme an der am 24. September in allen Bundesländern stattfindenden „Pass Egal Wahl“-Aktion von SOS Mitmensch angekündigt.

Informationen zur „Pass Egal Wahl“ gibt es auf der Webseite von SOS Mitmensch.

