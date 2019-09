Diesen Sonntag folgt der Startschuss für einzigartiges Laufevent in der SCS

Mit dem ersten SCS Run presented by Decathlon schreiben wir Geschichte und veranstalten den ersten Laufevent in einem Einkaufszentrum. Wer schon immer durch sein Lieblingseinkaufszentrum laufen wollte ist bei uns genau richtig. Egal ob Hobbyläufer oder Vorzeigeathlet, beim SCS Run ist jeder willkommen. Dazu wartet ein tolles Rahmenprogramm für die ganze Familie Matthias Franta, Center Manager der Shopping City Süd

Vösendorf (OTS) - Ein fünf Kilometer langer Rundkurs führt am Sonntag, 8. September direkt durch und um die Shopping City Süd - ein einzigartiges Erlebnis durch Österreichs größtes Einkaufszentrum. Der Rundkurs kann für 5km einmal, für 10km zweimal oder für 15km dreimal absolviert werden. Alle Kinder bis zu sechs Jahren können einen 400 Meter absolvieren und für Kinder/Jugendliche wartet ein 1000 Meter Lauf. Die erwachsenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten ein kostenloses Decathlon Funktionslaufshirt, die Kinder eine Kappe und alle ein tolles Goodie Bag samt Decathlon Gutschein sowie eine Finishermedaille. Für die ganze Familie wartet ein tolles Kinderentertainment Programm mit Hüpfburgen, Warm Up Programmen und Musikunterhaltung.

„Mit dem ersten SCS Run presented by Decathlon schreiben wir Geschichte und veranstalten den ersten Laufevent in einem Einkaufszentrum. Wer schon immer durch sein Lieblingseinkaufszentrum laufen wollte ist bei uns genau richtig. Egal ob Hobbyläufer oder Vorzeigeathlet, beim SCS Run ist jeder willkommen. Dazu wartet ein tolles Rahmenprogramm für die ganze Familie“ , so Matthias Franta, Center Manager der Shopping City Süd.

Jetzt online Startplatz sichern oder Nachmelden!

Bis Mittwoch, 4.9, 24:00 kann man sich noch online unter www.scs-run.at anmelden. Nachmeldungen werden am Donnerstag, 5.9. von 17-20:00, Freitag, 6.9., 16-19:00 und Samstag, 7.9., 10-18:00 bei Decathlon Vösendorf bzw. Sonntag, von 6:00 bis 8:00 direkt im Startbereich bei den Multiplex Terrassen entgegengenommen. Kinder und Jugendliche können sich dann auch noch am Sonntag, 8.9, bis 11:00 anmelden.

Alle Infos sowie die Anmeldung zu den einzelnen Bewerben findet man unter www.scs-run.at.

Datum: 08.09.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

Ort: Shopping City Süd, Multiplex Terrassen

Vösendorf, Österreich

Url: https://www.scs-run.at/

