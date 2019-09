Größter Schneemann der Welt auf der Riesneralm - 40 Meter in 40 Tagen Größter

Mit Ende November startet ein einmaliges Projekt am Fuße der Riesneralm. Der Bau des weltgrößten Schneemannes soll neuer Guinness Weltrekord werden.

Donnersbachwald (OTS) - In 40 Tagen und ca. 1.200 Arbeitsstunden wird Gerhard Peer mit seinem 4-köpfigen Team den größten Schneemann der Welt entstehen lassen. Der riesige Schneemann mit einem Durchmesser von 30 Metern und einer Gesamthöhe von 40 Metern wird der größte seiner Art sein. Die bisherige Rekordmarke liegt bei 37,21 Meter und wurde in Bethel im US-Bundesstaat Maine errichtet. Nun gilt es aus Europa zu antworten und diese Hürde zu knacken. Dass Donnersbachwald bzw. die Riesneralm diese europäische Antwort sein wird, freut Geschäftsführer Erwin Petz natürlich umso mehr.

Gerhard Peer erläutert den technischen Aufbau so, dass zunächst ein Schneesockel von 15 – 20 Meter angeschoben und dann ringförmig in Meterstufen noch oben gebaut wird. Mit jeder Stufe verringert sich der Durchmesser. Bis in eine Höhe von 27 Metern kommen schwere Geräte wie Bagger usw. zum Einsatz und danach wird der Schnee mit einer Hochleistungsschneefräse nach oben befördert. Dass die Arbeiter Schwindelfreiheit an den Tag legen müssen, versteht sich von selbst, schmunzelt Gerhard Peer.

Am 1. Februar 2020 ist die offizielle Abnahme durch die Bewerter vom Guinness Buch der Rekorde und wird hoffentlich der Weltrekord fallen. Die Open-Air Weltrekordparty an der Talstation, zu der die „Die jungen Südsteirer“ aufspielen werden, ist jedenfalls schon fixiert, freut sich Geschäftsführer Erwin Petz von den Riesneralm Bergbahnen. Wichtig ist für ihn auch, dass durch dieses Projekt keine Beeinträchtigung in der Beschneiungsarbeit im Skigebiet einhergeht. Denn seitens der Firma Super Snow werden dafür zusätzliche Maschinen zur Verfügung gestellt.

Wer den Bau des Schneemannes verfolgen möchte, kann dies ab 30. November hautnah erleben!

Weltrekordparty

Weltrekordparty mit den "Jungen Südsteirer" für den größten Schneemann der Welt.

Datum: 01.02.2020, 15:00 - 22:00 Uhr

Ort: Open Air Stage

Veronikagasse 24, 1170 Wien, Österreich

Url: http://www.riesneralm.at

