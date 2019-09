Ambiente 2020 HoReCa – die neue Gastlichkeit

Aufgetischt wird in der neuen HoReCa Halle

Perchtoldsdorf (OTS) - Die Ambiente, die bedeutendste internationale Konsumgütermesse in Frankfurt am Main ist mit dem Bereich Dining führend in Tisch, Küche und Haushalt und auch seit einigen Jahren ein wichtiger HoReCa Handeslplatz.

Diese einzigartige Kompetenz wird auf der Ambiente 2020 von 7.-11. Februar weiter ausgebaut und um das HoReCa-Forum auf einer eigenen Hallenebene erweitert.

Die HoReCa-Hallenebene 6.0 ergänzt das bestehende Angebot der Messe und soll die wachsende Zahl der Fachbesucher ansprechen, die sich über Innovationen und neue Konzepte informieren oder sich innerhalb der Branche austauschen möchten.

Der Fokus der Halle 6.0 wird dabei auf Produkten und Themen rund um das Front of the House-Geschäft liegen – also auf allem, was die Arbeit und das Erlebnis im Gastraum betrifft wie Buffet & Präsentation, Transport, Tabletop, Café & Bar, Küche & Küchenhelfer, Menükarten und vieles mehr.

Perfekt ergänzt werden die Produktpräsentationen der Aussteller durch ein spezielles Rahmenprogramm, Events und vielseitige Austauschmöglichkeiten.

Ambiente schaut über den Tellerrand: Die HoReCa-Academy

Zur kommenden Veranstaltung geht die Ambiente nicht nur mit der neuen HoReCa-Halle, sondern auch mit der HoReCa-Academy an den Start. Dort erwartet das nationale und internationale HoReCa-Fachpublikum ein umfangreiches Vortragsangebot an allen fünf Messetagen.

