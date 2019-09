Kavalan feiert erste Premiere in 2019 mit 'Concertmaster Sherry Finish'

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Die erste Weltneuheit der Kavalan Distillery für 2019 steht seit heute in den Bars und auf den Regalen in Taiwan und wird schon bald international erhältlich sein.

Der Kavalan Concertmaster Sherry Finish mit 40 Vol.-% ist der zweite Whisky im Concertmaster-Sortiment. Er reift in den feinsten spanischen Sherry-Fässern heran, nachdem er zuerst in den speziellen Refill-Fässern der Brennerei lagern durfte.

Kavalan CEO YT Lee beschreibt den Whisky als hochelegant, vollmundig und samtig mit Noten von dunklem Trockenobst und herzhaftem Nussaroma.

In der neuen Kavalan Whisky Bar in Taipeh wurde zum Debut des Concertmaster Sherry Finish ein spezieller Cocktail kreiert.

"Grundlage ist der legendäre Bond Vesper Martini, wobei unser erster Bartender Shane Lin in dem Rezept den Vodka durch Concertmaster Sherry Finish ersetzt hat. Das verleiht dem Getränk eine Fruchtnote mit mehr Tiefe und Fülle", sagte Lee.

Lin fand Inspiration in dem samtigen, reinen und abgerundeten Geschmacksprofil des neuen Whiskys. Seine Cocktailkreation ist schnörkellos und erfrischend. Der Name "Long Story Short" bezieht sich auf die Wirkung des Cocktail. Genau, was man von einem 007-inspirierten Drink erwarten würde.

Long Story Short

30 ml Kavalan Concertmaster Sherry Finish

15 ml Kavalan Gin

15 ml Cocchi Americano

15 ml Noilly Prat Wermut extra trocken

Zitronenscheibe als Garnitur

Laut Master Blender Ian Chang ist der Concertmaster Sherry Finish doppelt gereift. In der ersten Runde des langen Reifeprozesses in den hochwertigen Refill-Fässern der Kavalan Distillery aus amerikanischer Eiche entwickelt der Whisky seine Reinheit und Fruchtnote, während gleichzeitig die köstlichen Aromen zum Vorschein kommen.

Danach reift der Whisky in Sherry-Fässern aus amerikanischer Eiche weiter heran. Dadurch erhält der Whisky sein komplexes Prisma, und das einzigartige subtropische Klima Taiwans bringt die Tiefe und Geschmacksnoten weiter zur Geltung.

"Genau wie bei unserem ersten Concertmaster entstehen durch die zweite Reifephase in Sherry-Fässern die samtigen Aromen, gleichzeitig erhält der Whisky mehr Tiefe und seine einzigartigen Geschmacksschichten", sagte Chang.

Der erste Concertmaster im Sortiment reift in portugiesischen Ruby Port-Fässern nach. Der "Konzertmeister" spielt im Orchester die erste Violine und gilt als der beste Musiker auf der Bühne. Kavalans Concertmaster-Serie ist die perfekte Verschmelzung von Aromen und Geschmacksnoten in einem Whisky mit beispielloser Tiefe und Ausgewogenheit.



Concertmaster Sherry FinishVerkostungsnotizen



Farbe: Zartes Apricot

Nase: Beginnt mit einem zarten Bukett von süßer Vanille und Toffee mit zurückhaltender, samtiger Schokoladennote und Schichten von Crème Brûlée; vollmundige, reife dunkle Früchte und Aromen von Walnüssen und Mandeln verleihen eine genüssliche Komplexität, die sich auf der Zunge fortsetzt.

Gaumen: Rundes, sattes Mundgefühl, dominiert und dicht durchsetzt vom einzigartigen Geschmack dieser Serie - verführerisch köstliche Tropenfrüchte -, elegant ausgewogen und noch lange nach dem Abgang nachklingend.





Informationen zur Kavalan Distillery





Die Kavalan Distillery im Bezirk Yilan ist seit 2005 Vorreiter in der Kunst der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser Whisky, der bei intensiver Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, entspringt dem Schmelzwasser des Snow Mountain und wird durch eine kühle Meeres- und Bergbrise verfeinert. All dies zusammen ergibt die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Destillerie, die den alten Namen des Bezirks Yilan trägt, stützt sich auf rund 40 Jahre Erfahrung bei der Getränkeherstellung unter der Muttergesellschaft King Car Group. Wir haben mehr als 360 Preise in Gold oder höher in den anspruchsvollsten Wettbewerben der Branche gewonnen und unsere Produkte werden in mehr als 70 Ländern stark nachgefragt. Weitere Informationen unter www.kavalanwhisky.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/968365/Long_Story_Short.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Kellie Du

+886-3922-9000 Dw. 7165

kellie @ kingcar.com.tw