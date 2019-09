Nehammer: „Wahrheit kommt immer ans Tageslicht“

WKStA bestätigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Schreddern und dem Ibiza-Video gibt. WKStA bestätigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Shreddern und dem Ibiza-Video gibt.

Wien (OTS) - Nach dem neuesten Bericht, wonach selbst die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nun bestätigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Schreddern von Festplatten im Kanzleramt und dem Ibiza-Video gibt, nimmt Volkspartei-Generalsekretär Karl Nehammer Stellung: „Immer wieder wurde versucht, die Volkspartei in Skandale hineinzuziehen, bei denen es gar keinen Zusammenhang gab. Diese Behauptungen waren frei von Fakten und scheinbar nur dazu da, um uns als Volkspartei erneut mit Schmutz zu bewerfen. Wie wir jetzt sehen, kommt am Ende immer die Wahrheit ans Licht und das ist gut so.“



Zuletzt stellte auch Übergangskanzlerin Bierlein nach einer Reihe von parlamentarischen Anfragen klar, dass das Schreddern ein normaler Vorgang ist und auch bei der Übergabe von Kern an Kurz 7 Druckerfestplatten geschreddert wurden. „Immer wieder gibt es Menschen, die versuchen, alles zu skandalisieren, wo kein Skandal ist. Nachdem die WKStA nun bestätigt, dass es keinen Zusammenhang gibt, sollte der Fokus nun endlich wieder auf den Sachthemen, die die Menschen und Ihre Lebensumstände tatsächlich betreffen, gerichtet werden“, so Nehammer abschließend.



