La dolce Vita: Das war das ÖMG Sommerfest 2019

Marketing auf Italienisch

Wien (OTS) - Die Österreichische Marketing-Gesellschaft (ÖMG) lud am Freitag, dem 30. August, zum sommerlichen Get-together ins Monte Ofelio beim Wiener Augarten. Rund 50 Mitglieder und Interessierte sowie branchennahe Vertreter feierten in gelassener Atmosphäre und nutzten die Zeit, um zu netzwerken, Kontakte zu vertiefen und zu fachsimpeln.

Die Österreichische Marketing-Gesellschaft lud am vergangenen Freitag zur sommerlichen Festa mit Gästen aus den Reihen der ÖMG-Mitglieder, Interessierten und bekannten Gesichtern der Kommunikationsbranche. Man traf sich zum Afterwork-Networking im italienischen Feinkost-Hotspot Monte Ofelio unter dem Motto „Wir suchen die Nähe zu unseren Mitgliedern“, denn nebst fachlichem Austausch war in der kleinen, feinen In-Location hauptsächlich Platz für gute Gespräche. Man ließ das vergangene erste Halbjahr unter dem neu besetzten Vorstand Revue passieren und warf einen Blick auf eine Reihe von kommenden Veranstaltungen im Herbst/Winter dieses Jahres. Mit einleitenden Worten des Präsidentenduos Barbara Rauchwarter und Alexander Oswald eröffnet, wartete der Abend später noch mit einem unplugged Auftritt der Band „Testbild“ auf, in der Teile des Vorstands mitwirken.

Die Ruhe vor dem Sturm

„In zehn Tagen geht es bereits weiter“, kündigte Rauchwarter schon das nächste ÖMG-Event-Highlight an. Wie schon beim Antritt des neuen ÖMG-Vorstands letzten November angekündigt, ist eine der Zielsetzungen, die Zusammenarbeit mit allen themennahen Vereinen und Verbänden zu forcieren. Nun laden erstmals alle vier wichtigsten Kommunikations- und Marketingverbände Österreichs am 9. September zum „Marketing Circle Austria“, dem ersten Termin einer gemeinsamen Eventreihe. Dazu schließen sich der Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ), der Marketing Club Österreich (MCÖ) und das Interactive Advertising Bureau Austria (iab austria) der ÖMG an, um gemeinsam über das Thema Kundenloyalität aufzuklären.

Der singende Vorstand

Bei italienischem Wein und einer üppigen Auswahl verschiedenster Köstlichkeiten gab es viel Gelegenheit zum Austausch und gemeinsamen Feiern bei musikalischer Untermalung der Band „Testbild“, bei der ÖMG-Vorstandsmitglied Manfred Gansterer als Liedsänger dem Abend einen gebührenden Abschluss verlieh. „Der singende Vorstand“ war somit als inoffizieller Claim des Branchenverbandes nicht mehr wegzudenken.

Gesehen wurden dabei unter anderem Alexis Johann (Fehr Advice), Florian Laszlo (Observer), Eva Mandl (Himmelhoch), Martin Wilfing (DMVÖ), Anja Staszewski (WOMAN), Ralf Kober (Springer & Jacoby), Joe Pickl (Joe‘s Garage), Georg Wiedenhofer (MCÖ), Peter Drobil (ehem. ÖMG-Präsident), Gabriele Stanek (look!) und noch viele mehr.

Weitere Bilder in der APA-Fotogalerie

Rückfragen & Kontakt:

Johann Lakowsky

Himmelhoch GmbH

johann.lakowsky @ himmelhoch.at

Tel. +43/ 650/400 26 25